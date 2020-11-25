华为任正非放言不造车，但押注汽车：保留火种，豪赌新市场

继剥离荣耀、手机业务受挫之后，华为的下一个目标变成了汽车，几乎成为了板上钉钉的事。

根据澎湃新闻报道，11 月 25 日，华为内部网站心声社区刊出华为经营管理团队（EMT）文件（华为 EMT 决议【2020】007 号），正式将华为智能汽车解决方案 BU（IAS BU）的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。

这就意味着，华为面向 B 端企业的汽车业务与手机等面向消费者的业务正式合并，未来产生更多协同。

据悉，这份文件名称为「关于智能汽车部件业务管理的决议」，华为创始人、CEO 任正非已经签发。

并入消费者业务，但不造车

当汽车与消费者业务合并后，整体消费者业务也相应发生了改变。

文件指出，重组消费者 BG IRB 为智能终端与智能汽车部件 IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由 ICT IRB 调整到智能终端与智能汽车部件 IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件 IRB 主任。

华为发布文件，合并智能汽车业务与消费者业务 | 网络

IRB 全称为产品投资评审委员会（Investment Review Board），在华为内部属于决策机构，所以可以基本看作余承东成为合并之后的部门领导者，统筹智能终端与智能汽车部件。

官宣合并之后，智能汽车与消费者两个词难免让人再次产生「华为造车」的疑问。有趣的是，文件里似乎为了解答这一点，着重强调了华为一直以来坚持的「不造车」观点：

「因此公司再一次重申：华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。」甚至撂下狠话：「以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。」

建言造车是干扰公司，这一言论与其说是内部警醒，倒更像是华为的一次对外宣誓，为合作伙伴和各界人士释放的「定心丸」。

造车的确是件「苦差事」，华为也没有这方面的基因与优势，所以这个观点起码在文件签署的三年有效期中，不会有丝毫变动。但华为此举确实下定决心，开始全力向智能汽车市场进军了。

保留火种，豪赌新市场

在华为的消费者业务当中，手机是绝对的核心产品。

所以一旦手机业务受挫，对于华为的消费者业务是致命打击，更何况消费者业务在华为已经是营收占比超过 50% 的第一大收入来源。

市场研究机构 TrendForce 称，预计华为 2021 年全球智能手机市场份额将下降至 4%，这与今年夏天华为的全球智能手机发货量排名全球第一相比，将是一个急剧的下跌。

于是，在剥离荣耀、华为自己也还没有找到更好的挽救手机业务的办法时，第一步自救行动已经开始。近日有报道称，华为正在积极向供应商订购 4G 智能手机以及相关终端零部件，部分组件制造商已收到通知，将在本月恢复购买主板和其他部件产品。

虽然 5G 手机开始盛行，但 4G 在中国及部分海外市场，仍旧存在需求。在第一财经的报道中，有华为内部员工称，东欧、俄罗斯、亚太、中东、非洲以及拉美等地区仍然是 4G 市场，部分地区只提供 4G 网络，4G 产品依然具有竞争力。

只能说，华为重启 4G 手机，是「保留火种」的举动。如果手机业务短时间内没有发展机会，那么围绕手机的可穿戴设备等其他终端产品也不可能得到任何发展。

这也是华为押注智能汽车市场的原因之一。

汽车业务与手机业务的逻辑有所不同，自从 2019 年华为成立智能汽车解决方案 BU，在华为的 ICT 业务组织中就是独立的存在。智能汽车业务与手机业务也有联动，今年开始推出布局的 HUAWEI HiCar 就是典型代表。HiCar 的思路依然是以手机为核心，利用移动设备的属性与互联能力将应用与服务延展到汽车。

除此之外，华为利用自身的通信、云计算、人工智能等优势，又能赋予汽车智能能力。比如 5G 通信模组、MDC 智能驾驶计算平台、电池电机与充电系统，以及高调宣布却尚未正式面世的激光雷达，都是华为在智能汽车的一系列布局，而这些与手机的联系并不大，完全可以为车企提供整套的独立解决方案。

另一方面，在汽车产业快速变化迭代的当下，以智能为核心的汽车有极大机会成为未来的主流方向。比手机市场规模更大、华为在其中也存在技术储备，自然不会放弃这个难得的机会。

「我们还太嫩，我们公司经过十年的顺利发展没有经历过挫折，不经过挫折，就不知道如何走向正确道路。磨难是一笔财富，而我们没有经过磨难，这是我们最大的弱点。我们完全没有适应不发展的心理准备与技能准备。」2000 年，华为销售额达 220 亿元，利润居全国电子百强首位时，任正非却撰文《华为的冬天》，大谈华为的危机与失败。

二十年后，豪赌汽车能让华为度过这一寒冷的「冬天」吗？