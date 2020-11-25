京东方 A ：已获得南京中电熊猫平板显示部分股权的最终受让资格

11 月 25 日消息，京东方 A 发布公告称，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “京东方”）已获得南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称 “南京平板显示”）部分股权的最终受让资格。

公告显示，京东方于 2020 年 11 月 23 日收到了产权交易所的通知：截至 2020 年 11 月 20 日，南京平板显示的原股东夏普株式会社未行使对转让标的的优先购买权，根据产权转让公告的要求，该公司已获得最终受让资格。

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于 1993 年 4 月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。该公司具有三大事业板块：端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）。

其中，端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群。显示与传感器件事业群为 B2B 器件整合设计制造模式，其中显示器件业务致力于提供 TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay 等领域的智慧端口器件，为客户提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器等产品使用的显示器件产品。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。