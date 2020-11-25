欧盟继续允许企业获取个人数据以刺激创新

据报道，欧盟已经提出了一些新规则，允许企业获取公共和个人数据，旨在与美国和亚洲的同行竞争，并鼓励在气候变化和医疗等领域进行创新。

分析人士称，欧盟委员会提出的这些规则，将允许企业和研究机构访问通常因隐私、商业机密或知识产权而被屏蔽的数据。此外，这些规则还能让人们更容易地将其数据捐赠给非商业性研究。

当然，欧盟之前生效的数据保护法，即《通用数据保护条例》（GDPR），仍将适用。企业和公共机构将需要执行一些技术解决方案，以确保隐私得到尊重。例如，在获得访问权限之前，个人数据需要匿名。

欧洲内部市场专员（Internal Market Commissioner）蒂埃里 · 布雷顿（Thierry Breton）表示：“随着行业数据在我们经济中的作用越来越大，欧洲需要一个开放、又有主导权的单一数据市场。”布雷顿还补充说，这些规定将 “帮助欧洲成为世界上最大的数据大陆”。

欧盟表示，希望通过允许企业获得更多数据，来支持企业建立新的服务和产品，同时也帮助研究人员应对社会挑战。

根据今日公布的这项提案，企业不会被要求将总部设在欧洲，也不会被迫将数据保存在该地区，但它们必须任命当地代表，来处理相关问题。

欧盟官员还表示，企业必须要实施法律或技术措施，以避免不得不遵守第三国当局的非法要求，包括要求他们提供在欧洲持有的数据。例如，美国已要求本国企业交出特定数据，即使这些数据存储在国外。

一位欧盟官员还表示，任何数据访问要求，如果被视为合法，都必须受到国际协议的保护，或者尊重欧洲的原则。这位官员称，企业还可以实施双重加密来作为一种保护措施。

按计划，布雷顿将于 12 月 2 日与欧盟竞争事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）一起宣布新的规则草案，即《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）。

据悉，这些规定将为互联网 " 看门人”（拥有市场主导地位的网络公司）列出一份 “该做和不该做”的清单，迫使它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得不公平地推广自家服务和产品。

布雷顿还表示，他将赋予欧盟更多的权利，通过 “把关平台”来遏制不公平的行为。这样，互联网就不仅会让少数公司受益，也会让欧洲的中小企业和企业家受益。