天音控股：拟对星盟信息增加投资金额至 5 亿元，参与对荣耀的联合收购

IT之家 11 月 25 日消息 天音控股发布公告称，公司拟向星盟信息增加投资金额至 5 亿元，资金来源为公司自有资金。此前，公司对星盟信息初始认缴出资额为 2400 万元，占出资总额的 1.74%。天音控股表示，公司本次增资可以通过星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。

IT之家获悉，11 月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

公告显示，根据天音通信控股股份有限公司（以下简称 “公司”）业务发展需要，经公司内部深入讨论并与各交易对方协商，公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称 “天音通信”）与共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “共青城”）、北京松联科技有限公司（以下简称 “松联科技”）、北京普天太力通信科技有限公司（以下简称 “普天太力”）、中国邮电器材集团有限公司（以下简称 “中国邮电”）及深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司（以下简称 “鲲鹏展翼”）签订《深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称 “合伙协议”）共同投资设立深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称 “星盟信息”），合伙企业认缴总规模为 13.7678 亿元人民币，其中公司初始认缴出资额为 2,400 万元，占出资总额的 1.74%。

公司于 2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-068）。星盟信息已经受让深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

鉴于上述情况，公司拟向星盟信息增加投资金额至 50,000 万元，资金来源为公司自有资金。