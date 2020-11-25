京东诉天猫及阿里滥用市场支配地位 “二选一”第一案将开庭

IT之家11月25日消息 据法制周末报道，被称为 “二选一”第一案的京东诉天猫及阿里巴巴滥用市场支配地位案有了新进展。11 月 24 日至 11 月 26 日，北京市高级人民法院对该案组织不公开质证。

2017 年 11 月 28 日，京东向北京高院针对天猫、阿里巴巴提起滥用市场支配地位的诉讼，主张阿里滥用了在中国大陆 B2C 网上零售平台市场的支配地位，其实施的 “二选一”构成滥用市场支配地位项下的限定交易行为。该案于 2017 年 12 月 8 日在北京高院立案。

2017 年 12 月 26 日，阿里方面就本案向北京高院提出管辖权异议，认为本案系反垄断侵权之诉，应以阿里住所地和侵权行为地确定地域管辖，要求将本案移送至浙江省高级人民法院。2018 年 12 月 17 日，北京高院作出管辖权异议一审裁定，驳回阿里的管辖权异议申请。阿里不服，于 2018 年 12 月 29 日向最高人民法院提起上诉。2019 年 7 月 3 日，最高人民法院经审理后认为，北京高院对这起滥用市场支配地位纠纷案享有管辖权，驳回阿里上诉。

IT之家此前报道，11 月 10 日，国家市场监管总局公布的《关于平台经济领域的反垄断指南》（征求意见稿），矛头更是直指时下互联网平台经济领域愈演愈烈的垄断行为，明确列举 “二选一”或者具有相同效果的行为以及独家交易极大可能构成限定交易。