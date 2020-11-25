航嘉推出 55W PD 充电头，带有 5A PPS 支持苹果全家桶

IT之家11月25日消息 航嘉在 DIY 玩家的心中一直是一家专注于生产电源的企业。据充电头网报道，航嘉近日推出一款 55W PD 充电器，兼容 PD/QC/PPS 协议，满足日前主流设备的快充需要，接口为一个 Type-C。

航嘉 55W PD 充电头体积为 56*53*28mm，重量 120g，采用折叠式插头，便于收纳。采用白色 ABS 阻燃外壳制造，内置过压保护、过充保护、过流保护、温度保护以及短路保护功能。

输出能力：

QC：5V 3A、9V 3A、12V 2.5A

PD：5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A

PPS：3.3-11V，最高 5A

此前航嘉曾推出 27W 的充电头，售价 89 元。新品 55W 充电头暂未公布售价。

PPS 充电协议是可编程连续调节电压的快充协议，可实现精度为 0.02V 的电压调整。这样可以免去手机内置的直流变压电路，减少发热以及损失。目前主流的苹果设备以及部分安卓手机、Macbook，均支持PPS充电协议。

据IT之家了解，航嘉（Huntkey）成立于 1995 年，总部位于深圳，是国际电源制造商协会（PSMA）会员、中国电源学会（CPSS）副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位，拥有德国 TUV、挪威 Nemko、美国 FCC、国标 9254 授权实验室，具备 TUV、CE、UL 及泰尔等国际认证的能力。