首席安全官被指行贿，苹果公司：没有发现任何不当行为

北京时间 11 月 26 日凌晨消息，据本周的一项扩大调查显示，苹果公司首席安全官托马斯 · 莫耶（Thomas Moyer）及其他一些人涉嫌行贿以换取隐蔽持枪许可，此事牵涉到美国圣克拉拉县的警长办公室。

苹果公司首席安全官托马斯 · 莫耶（Thomas Moyer）

根据这项调查，圣克拉拉县副警长 Rick Sung 将苹果公司安全团队的四份隐蔽持枪许可扣下不发，交换条件是该公司同意向警长办公室捐赠价值 7.5 万美元的 200 台 iPad。莫耶并未对此行贿要求进行上报，而是直至相关调查开始的最后一刻之前都在为此事大开方便之门。

莫耶的代表律师埃德 · 斯旺森（Ed Swanson）坚称他是无辜的，称其只是由于地区检察官杰夫 · 罗森（Jeff Rosen）与警长劳里 · 史密斯（Laurie Smith）之间的政治争斗而受到了池鱼之殃。斯旺森表示：“汤姆 · 莫耶无辜被控，他并没有做错任何事，在自己的职业生涯中一直都秉持最高的正直行事标准。我们毫不怀疑他将在庭审中被无罪释放。”

Facebook 也卷入了这桩行贿案，为其提供高管保护服务的 AS Solution 公司的高管已经认罪。

苹果公司对莫耶表示支持，该公司发表声明称其已经进行了调查，结果 “没有发现任何不当行为”。该公司发言人在声明中称：“我们希望所有的员工都能诚实守信。在得知这些指控后，我们进行了彻底的内部调查，没有发现任何不当行为。”