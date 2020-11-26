苹果 M1 版 MacBook 能兼容哪些软件：超详细的兼容测试

基于 ARM 架构的 M1 版 MacBook 已经发布一段时间，但很多朋友依然在犹豫要不要入手。从当前的评测来看，M1 版 MacBook 在性能和能效方面带来了非常大的惊喜，但兼容性始终是大家考虑入手的顾忌。

苹果 MacBook 换用 ARM 芯片，很多朋友都担心兼容性

为了让 M1 版 MacBook 能兼容老软件，苹果引入了 Rosetta 2 转换层，让 ARM 处理器也可以运行 X86 的软件。但是 Rosetta 2 并非是万能的，对于涉及系统内核、使用 AVX 系指令集以及虚拟机类的软件，Rosetta 2 就无能为力了。

MacBook 从 X86 迁移到 ARM，使用 Rosetta 2 实现对旧有 X86 软件的兼容，但并不完美

那么 M1 版 MacBook 到底能兼容什么软件？笔者前些天向大家介绍了一个 GitHub 上的 M1 版 MacBook 兼容性列表，其中罗列着各类软件的实测兼容结果，大家可以点击链接查看。

这个兼容性列表非常详细，但有没有其他补充，以让大家更全面了解 M1 版 MacBook 的兼容性？当然有！今天，就给大家再介绍另一个关于 M1 版 MacBook 兼容软件的实测网站，一起来看看吧。

Is Apple silicon ready：https://isapplesiliconready.com/

这个网站的名字非常直接，叫做 “Is Apple silicon ready”，就是 M1 芯片准备好了吗的意思。在网站当中，信息量相当丰富，主要体现在以下方面。

Is Apple silicon ready 网站

· 搜罗的软件相当丰富。在网站当中，收集了设计、音乐、浏览器、剪辑、开发工具等等类别的软件，总数多达 177 款，而且这个数量还在不断增加。网站还对软件进行了分门别类，而且还带有搜索功能，想要知道某款软件是否能在 M1 版 MacBook 中跑起来，轻而易举。

· 对兼容性作了不同情况的分类。“Is Apple silicon ready”网站将软件的兼容性分为了三种情况，分别是原生兼容 M1 芯片，兼容 Rosetta 2 转换层，以及不兼容，而兼容方面又分为完全兼容以及总体兼容但运行可能有问题两种情况。在网站中，有的软件是在哪个版本开始原生兼容 M1 芯片也被标注了出来，兼容性一目了然。

· 信息在不断更新。每一个软件的兼容性情况，都有着对应日期，如果未来软件有更新，那么网站也会随之跟进兼容性情况的改变。

可见，“Is Apple silicon ready”网站还是非常具有参考价值的，它可以和之前介绍 GitHub 上的 M1 版 MacBook 兼容性列表互为补充。如果你有意购买 M1 版 MacBook，又担心兼容性问题，不妨参考一下吧。