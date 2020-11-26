Flash 将全面淘汰，让你能继续使用 Flash 的工具

我们知道 Flash 将会在今年和大家告别，业界各大巨头甚至包括 Adobe 自己，都已经宣布 Flash 将会在今年终结。之前，微软还为 Win10 制作了一个补丁 KB4577586，用来强制删除系统中的 Flash，这个补丁无法卸载，一旦安装的话，系统就和 Flash 永别了。当前微软尚未推送 KB4577586 补丁，不过到了明年会怎么样？或许 Flash 就真的和大家永别了。

▲ 微软发布了 KB4577586 补丁用于删除 Flash，不过尚未向通过 Windows Update 推送

国内很多网络组件依然要依赖 Flash 运行，因此 Adobe 也和国内代理商合作，推出了国内特供版的 Flash。但是，这个 Flash 却很有流氓软件的作风，不但会有莫名其妙的弹窗推广，甚至还会在系统中驻留顽固的后台进程，实在很难令人用得放心。

▲ 国内特供版 Flash 更新后弹出的游戏推广页面

今天，就来给大家介绍一个继续放心使用 Flash 的招数，一起来看看吧。

我们需要借助一个开源的工具 “Ruffle”，这是一个用来模拟 Flash 运行的浏览器插件。Ruffle 当前支持诸多浏览器，包括 Chrome、Edge、Firefox 等等，下面以 Chrome 为例，给大家演示一下如何在没有安装 Flash Player 的情况下，如何继续使用 Flash。

▲ Ruffle 官网，可见支持各种操作系统和浏览器

Ruffle 目前尚未在各大浏览器的扩展商店中上架，我们需要从官网下载它的压缩包手动安装。在 Chrome 中的流程是这样的，首先，开启 Chrome 的扩展程序管理页面，开启右上角的开发者模式开关。

▲ 在 Chrome 的扩展程序界面开启开发者模式

接着，解压 Ruffle 扩展的 zip 包到一个文件夹当中。

▲ 解压 Ruffle 的 Zip 包

在 Chrome 的扩展程序管理页面当中，点击 “加载已解压的扩展程序”，然后开启 Ruffle 解压的文件夹，这样 Ruffle 就安装好了。重启 Chrome 浏览器，就可以使用 Ruffle 运行 Flash 了！

▲ 在 Chrome 中安装 Ruffle

Ruffle 真的有用吗？来看看笔者的测试。在下面的动图中，可以看到 Chrome 中 Flash 的开关已经关闭，然后笔者开启了一个计算器的 Flash Demo。点击运行后，这个 Flash Demo 的确可以运行如常，无论是界面还是交互都没有问题。对着这个 Flash Demo 点击右键，可以看到的确是 Ruffle 在运行。

Ruffle 演示，可见的确在关闭了 Flash 的前提下，能运行 Flash Demo

当然，Ruffle 并非完美无缺。当前它并不能保证完美兼容所有的 Flash 组件，有时候还是会遇到出错的情况。不过考虑到当前 Ruffle 仍处于 Beta 阶段，日后它应该会有更加出色的表现。

总的来说，这的确是一款用来兼容 Flash 的得力工具。如无意外，明年的诸多操作系统、浏览器等软件，都不再会支持 Flash。如果你实在有使用 Flash 的需求，不妨尝试一下这款开源的 Ruffle 吧，和现在相比，明年它的体验应该也会有更加完善。Flash 已经是落后的技术，希望更多网络服务能够升级转型，彻底抛弃 Flash！