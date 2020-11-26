美股纳指一枝独秀，理想、小鹏汽车下跌，苹果 AirPods、iPhone 12 将成圣诞季热销产品

北京时间 11 月 26 日消息，虽然上周初请失业救济人数创下 5 周来新高打压道指、标普 500 指数回落，纳指却创下有史以来新高。截至收盘，道指跌 173.77 点，跌幅为 0.58%，报收 29872.47 点；标普 500 指数跌 5.76 点，跌幅为 0.16%，报收 3629.65 点；纳指涨 57.62 点，涨幅为 0.48%，报收 12094.4 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：美财经名嘴称不会推荐小牛电动，或跌至 20 美元

美国财经名嘴吉姆 · 克拉默（Jim Cramer）在当地时间星期二晚间的一档栏目中提到最近数月快速上涨的小牛电动。他说，鉴于今年以来小牛电动涨幅已相当高，而且最近一个财季利润远不及预期，他不会向投资者推荐这支股票。小牛电动股价从今年 3、4 月份的约 6 美元，飙升至最近的 37 美元。虽然 50 日和 200 日均线仍然是阳线，但这是两个滞后的指标。能量潮指标显示小牛电动股价将会下跌，其他指标也表明小牛电动股价会出现调整。有研究显示，小牛电动股价可能跌至 25 美元，甚至 20 美元左右。今天常规交易中，小牛电动股价下跌 2.1 美元，跌幅为 6.34%，报收于 31 美元。

图 8：京东健康拟赴港 IPO，融资至多 40 亿美元

京东健康计划赴港上市，融资 34 亿美元，将成为亚洲规模最大的健康企业 IPO 交易。如果定价达到价格区间上限，京东健康市值将达到 285 亿美元；承销商行驶超额配售权，京东健康融资规模将达到 40 亿美元。资料显示，京东健康计划在 IPO 中出售 3.819 亿股股票，价格区间为 62.8 至 70.58 港元。京东健康招股书显示，按营收计算，它是中国最大的网络健康平台，去年达到 108 亿元。Frost & Sullivan 的数据显示，京东健康还是最大的药品网络零售商，市场份额为 29.8%，年中时活跃用户为 7250 万，同比增长 35%。IFR 刊文称，京东旗下京东物流可能考虑在香港上市，融资至少 50 亿美元，市值达到约 400 亿美元。京东旗下京东数科 9 月提交了在上海科创板上市的申请材料。京东健康的资料显示，包括新加坡财富主权基金 GIC、高瓴资本、老虎环球和黑石在内的六大投资机构，已对它投资 13.5 亿美元。京东健康可能 12 月 8 日起开始挂牌交易。在 IPO 中出售的股票相当于京东健康股本的 12.2%，承销商行使超额配售权将使这一比例上升至 13.8%。承销商包括美银美林证券、海通证券和瑞银。京东在京东健康中的持股比例为 81%，称 IPO 后将仍然是大股东。京东健康计划将通过上市募集的资金用于拓展中国市场业务。今年前 6 个月京东健康营收达到 88 亿元，但亏损高达 54 亿元。如果不计优先股转换的一次性费用，京东健康利润为 3.71 亿元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：分析师称苹果 AirPods 和 iPhone 12 将成圣诞销售季热销产品

Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）星期三发表投资报告称，今年圣诞销售季苹果 AirPods 和 iPhone 12 将成为热销品。他说，“随着黑色星期五来临，圣诞销售季拉开帷幕，由于打折力度大，消费者对 AirPods Pro 的需求将大幅增长。”艾维斯估计，未来 1 个月 AirPods 销量将达到约 1800 万副，再次成为黑色星期五和圣诞销售季的 “明星。今年全年 AirPods 销量将超过 9000 万副，明年 4/5 月份推出的新型号，将拉动明年全年销量达到 1.15 亿副”。艾维斯表示，最近的调研使得他更看好 iPhone 12 在中美市场的需求。在美国市场，iPhone 12 Pro 的需求 “显然相当高”，Pro Max 的需求也非常强劲，这对 2021 财年 iPhone 12 的平均售价显然是利好。他说，“我们认为，供应链预计发布早期 iPhone 12 销量将达到 8000 万部。”艾维斯估计，在全球 9.5 亿部 iPhone 保有量中，3.5 亿部处于升级窗口期，他认为，随着圣诞销售季的来临，“这将转化为一个前所未有的升级周期”。

图 12：特斯拉拟明年开始在中国生产汽车充电器，股价涨逾 3%

在将开始在中国生产电动汽车充电器、召回 9500 辆 Model X 和 Model Y 汽车等消息影响下，今天特斯拉股价呈现低开高走的态势。路透社援引特斯拉向中国监管部门提交的材料刊文称，特斯拉计划投资 640 万美元新建一座工厂，明年开始在中国生产电动汽车充电器。新工厂距离特斯拉上海电动汽车生产工厂不远，每年可生产 1 万个充电器。特斯拉还表示，它计划明年 2 月份完成新工厂建设。目前，特斯拉从美国进口充电器，曾表示计划扩大在中国的充电网络，以向用户提供更好的服务。特斯拉上海工厂计划今年生产 15 万辆 Model 3，并已开始向欧洲市场出口。美国国家公路交通安全管理局星期三表示，由于存在安全隐患，特斯拉将召回 9136 辆生产日期为 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 7 月 31 日的 Model X。特斯拉还将召回 401 辆 Model Y。10 月 23 日，特斯拉在中国市场召回了 5 万辆电动汽车。另外，中国国家发改委拟对新能源汽车投资项目展开调查，这可能使特斯拉在中国市场的竞争对手受到一些影响，或许是特斯拉股价今天上涨的一个原因。上一交易日特斯拉报收 555.38 美元，今天开盘价为 540.4 美元，上涨 18.62 美元，涨幅为 3.35%，报收于 574 美元。