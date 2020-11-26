社区团购掀团长争夺战：低门槛及返佣是关键，平台与团长互相博弈

2020 年的风口必有社区团购的一席之地。除了赛道上原有的创业企业十荟团、兴盛优选，互联网巨头美团、拼多多、滴滴等也在今年投入大量资源进入到社区团购大战之中。

在这场没有硝烟的战争中，各个企业倾注大量物力财力试图守住自己的阵地，而团长作为关键的人力资源，自然也成了平台们重点争夺的对象。今年以来，几乎所有社区团购玩家都在用尽各种力量招募、培养团长，并通过提供具有吸引力的销售佣金、下单奖励等方式吸引更多团长。

那么，社区团购的团长当前所处的境遇和心态究竟如何？他们从事这份工作的日常到底是什么样的？近期，蓝鲸 TMT 记者与多位团长及业内人士进行了深入沟通，从中得以了解团长在社区团购中的真实情况。

团长多为个人店主，低门槛及返佣收入是关键

目前，社区团购主要活跃分布在国内的一至四线城市，中部城市洛阳便是其中的代表。

王飞（化名）在洛阳某家从事社区团购的公司工作。根据他的介绍，目前洛阳存在十荟团、兴盛优选、美团优选、多多买菜等多个社区团购品牌。而滴滴旗下的橙心优选虽然尚未进入洛阳，但已经有业务人员开始招募团长。

在招募团长环节，王飞介绍称，业务人员多在微信群内推广，或者直接去社区的实体店邀请店主当团长，其中社区便利店、夫妻店和快递站点所占的比例最大。

据其透露，目前，从事社区团购团长的多为个人店主。一是地理位置较为便利，方便平台送货和用户取货；二是店内拥有足够的空间存放货物；三是店主会有较多的时间处理社区团购的事情。

亚楠（化名）是某平台的社区团购团长，他的另外一个身份是洛阳一家个人超市的店主。尽管成为团长只有大约两周时间，但他对社区团购已经有一定了解。

据亚楠介绍，近期小区内经常会出现社区团购公司的业务人员，邀请像他这样的店主来当团长。他表示，十荟团、兴盛优选、美团优选等公司的业务人员均与其联系过。

在业务人员的介绍和推广下，他很快就加入其中。他表示之所以加入团长行列，一是成为团长无需缴纳任何费用；二是可以为自己带来额外的收入；三是可以多了解新事物。

王飞也对记者表示，这些店主选择当社区团购平台的团长，最重要考虑的因素还是收入，“主要是有返佣，不用怎么宣传。”

至于平台对团长的培养，亚楠表示，平台会为团长进行相应的培训。业务人员也会去他店里进行培训，内容主要涉及拉新用户、推广商品的方式方法，让用户参与社区团购中。

王飞则对记者表示，平台会通过专门的培训场地、团长群、微信小程序上的视频等方式，对团长进行培训。此外，还有业务人员对团长面对面进行培训。

“培训内容就是建群、产品营销，说白了就是往群里发特价便宜商品，以及收货签收问题，还有就是佣金和提现问题。”王飞表示。

团长月入千元左右，对社区团购未来发展持乐观态度

相比之下，在洛阳一家小区拥有烟酒超市的付燕（化名）成为某社区团购平台的团长已有一个多月时间。他认为，成为团长需要社交能力强、善于打交道、了解用户的需求。

在付燕看来，社区团购的出现方便了许多人的生活，用户只需要在平台上选好商品进行下单，平台次日 4 点前就把商品送到站点，然后团长通过微信通知用户前来取货。此外，平台上经常有促销活动，吸引大家使用社区团购。

亚楠则表示，使用社区团购的群体以年轻人居多，偶尔也有老年人。他们购买的商品主要有生活用品、蔬菜、瓜果，相比之下肉类较少。“平台上商品的种类要比线下店全，而且价格也相对较便宜。”

对于平台上商品的来源，王飞表示，大部分商品主要是供应商来供货，其主要来自于本地采购，“也有的是公司统一采购，然后统一配送过来的。”

谈到从事团长带来的收入时，亚楠表示，每天的收入大约 30 元到 40 元，算下来一个月的收入大约有 1000 元，这在中部城市洛阳可以算是一份可观的额外收入。

付燕也对记者表示，尽管从事团长为自己带来的额外收入每个月只有 1000 多元，但他对此已经颇为满意。

不过，1000 元的额外收入所对应的额外劳动也不容忽视。亚楠表示，自己成为团长后除了要吸引新用户加入、推广商品、引导用户购买，当平台把货物送到站点后他还需要进行清点，当用户来取货时还需要进行核对，每天的劳动量增加了许多。

谈到对社区团购未来发展的看法时，亚楠和付燕在接受采访时均表达了乐观的心态，认为社区团购是大势所趋，未来自己的收入将会随着销售额的增加而增加。亚楠还对记者表示，如果未来发展好的话，考虑再雇佣一个人为自己帮忙。

平台与团长互相博弈

目前，社区团购大战正如火如荼地进行着，团长作为各个平台争夺的重点对象，与平台之间的博弈其实也一直存在。

王飞介绍称，目前许多平台对团长没有过多限制，也没有和团长签署独家协议，因而存在 “多选一”的情况。在记者的实际调查中，一个店主在多个平台担任团长也较为常见；毕竟，对店主而言，团长所做的工作大同小异，多加入一个平台便意味着多一份返佣收入。

“一般我们找人当团长都是在其他平台已经登记过的，这样好开发一下。”王飞说。

王飞表示，社区团购是当今的行业风口，这些店主平常对此就有较多了解。因此，当业务人员去给他们讲解一下基本的知识后，他们当中很多人就来当团长了。

另一方面，社区团购平台为了开疆拓土，开始降低团长的标准以抢夺更多团长，并借此不断扩张站点数量。

王飞称，以前店主想要成为团长必须要有线下站点，这样可以方便平台发货和用户取货，而现在有的平台只需要团长提供姓名、店名和手机号便可注册。据他透露，目前美团对业务人员的要求是每天至少拉 50 人成为团长，否则当天的工作价值为 0。相对而言，其他平台的要求可能会低一点。

而与之相伴的，便是多数平台急于扩张，对于站点基本没有要求，两个站点间甚至只相距十几米远。对于已经注册的团长来说，如此高密度的竞争势必将带来团购订单量的减少。

王飞认为，在市场稳定之后，一方面不同的团长相邻仅有十几米势必引起彼此的不满；另一方面，平台出于 “优化”团长的考虑，也会把用户及订单较少的团长 “优化”掉。

他表示，平台具体的 “优化”标准是根据成交量和市场表现来确定，以此控制一个小区附近的团长数量。

不过，王飞对记者表示，由于现阶段各个平台还在抢夺市场，因此目前很少发生 “优化”团长的情况，“公司具体还没有去主动优化，目前团长数量相对来说也是越多越好。”