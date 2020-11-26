OPPO Reno5 Pro 入网工信部：双曲面屏设计，最轻的天玑 1000+ 手机

虽然临近年底，但手机圈还是有不少新机等待着与大家见面，其中不乏多个品牌旗下传统的热卖系列，而这段时间以来全新的 OPPO Reno5 就是备受关注的机型之一。现在有最新消息，近日有数码博主发现该机现已在工信部入网。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，全新的 OPPO Reno5 系列至少包含 OPPO Reno5 和 OPPO Reno5 Pro 两个版本，而近日一款疑似为 OPPO Reno5 Pro 的新机在工信部入网，其证件照也首次得到揭晓。据证件照显示，该机将采用双曲面屏设计，虽看不出更多细节，但不难推测其同意将采用挖孔全面屏，而背部的设计则基本与 OPPO Reno4 Pro 相似，同样将采用矩阵式相机模组。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 OPPO Reno5 Pro 屏幕尺寸增大至 6.55 英寸，分辨率为 2400×1080，刷新率为 90Hz，将搭载联发科天玑 1000 + 旗舰处理器，最高配备 12GB 内存，前置 3200 万像素，后置 6400 万 AI 四摄，电池为 4350mAh，支持 65W 闪充。此外，该机的机身厚度只有 7.6mm，重量只有 173g，是迄今为止最轻薄的联发科天玑 1000 + 手机。

据悉，全新的 OPPO Reno5 系列机型有望在 12 月 1 日正式官宣，随后在 12 月中旬前与大家正式见面。更多详细信息 ，我们拭目以待。