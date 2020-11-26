X86 国产 CPU，1999 元兆芯 4 核 Win10 轻薄笔记本测试

【前言】

早前本人曾经测试过两款国产 CPU 的台式机，收到不少网友的评论，纷纷表示已经迈开了成功的第一步，只不过价格太高不太亲民。最近本人从拼多多购得一台同样采用国产 CPU 的轻薄本，价格仅有 1999 元 —— 极为亲民，并且支持 Win 10。那么这款轻薄本性能是否能够满足日常所需？CPU 又是什么来头？下面为大家做一解答。

【兆芯 CPU 什么来头】

要想支持完整功能 Win 10，X86 构架必不可少，而兆芯则是为数不多的 X86 构架国产 CPU。当然 X86 专利至今还握在 Intel、AMD、VIA 等企业手中，必须采取特殊手段。于是通过与 VIA 成立合资公司的形式，兆芯终于可以名正言顺的使用主流市场更普遍的 X86 构架，同时借助此前 VIA 的研发功底，快速推出满足日常所需性能的 CPU 产品。

如今兆芯最新一代开先 KX-6000 系列 CPU 采用 16nm 工艺，最高 8 核 8 线程，主频 3.0GHz。其中面向轻薄本的 KX-6640MA，4 核 4 线程，主频 2.2GHz，睿频 2.6GHz，就是本次要测试的轻薄本上搭配的 CPU。

【外观解析】

产品外观没有体现出任何品牌信息，轻薄本 A 面使用时下常见的银色喷砂工艺铝合金材质，同时边角圆润不剌手，强化品质感。

屏幕部分为超窄边框，摄像头与麦克风位于屏幕上侧，屏幕外框银色麦拉稍稍有些违和感，要是换成黑色效果更佳。

开关按键位于 C 面右上角，形状和触感与其他键盘按键相当。键盘两侧乍一看以为是 MacBook 类似的扬声器开孔，实际仅为激光雕刻的装饰图案，无实际用途。

触摸板面积较大操作灵活，周围边角进行 CNC 钻切处理，提升颜值。C 面下边缘中间区域，设计了斜面倒角，方便用户开合。

接口分布机身两侧，共有 2 个 USB 3.0、1 个 USB 2.0、1 个 USB Type-C、1 个 HDMI、1 个耳麦二合一以及 TF 读卡器。此外屏幕转轴支持接近 180 度开合，利于多人在狭小空间分享屏幕内容。

【内部拆解】

拧下 D 壳上的所有螺丝即可拆开，内部布局较为规整，排线接口用绝缘胶布进行加固，防止在剧烈颠簸运输中松脱。

粗壮热管之下是兆芯开先 KX-6640MA CPU，核心代号陆家嘴，4 核 4 线程，主频 2.2GHz，睿频 2.6GHz。

内存和 SSD 均是国产品牌 —— 华存 MMY 8GB DDR4 2666MHz CL19 内存和江波龙 P700 系列 256G SSD。前者号称使用国产自主研发颗粒，后者为使用SM2263XT 主控，搭配3D TLC 闪存颗粒。

WiFi 网卡标配 Intel 7265NGW，网络速率 867Mbps，最高支持 802.11ac 协议，并集成蓝牙 4.0。

国光电子出品的 50Wh 电池，能为笔记本提供较长的续航时间。

【性能测试】

轻薄本内置基于 Linux 内核的 UOS 系统和 Win 10，有 Win 10 意味着终于可以使用常见的测试软件一探性能水平。除在拆机环节已知的硬件外，显卡为代号 C960 集显，屏幕是 45% NTSC 色域的奇美 CMN14D4。

性能跑分 6 万出头，CPU 分数 22989、显卡 2716、内存 6054、磁盘 29040，这样的性能表现挺意外的，同时江波龙 SSD 的表现也较为突出。

CPU-Z 识别无压力，KX-6640MA 核心代号陆家嘴、TDP 25W、1548 HFCBGA 封装、16nm 工艺，独立一级缓存每核心 32+32KB、共享二级缓存 4MB，性能与酷睿 2 双核 E8500 相仿。

国际象棋测试程序结果 4710 千步每秒，相当于 9.8 个奔腾三代 1GHz 主频铜矿核心处理器。

江波龙 P700 系列 256G SSD 读取性能 1500MB/s+、写入 1100MB/s+，是轻薄本全套硬件中最接近主流水平的。

此性能等级的轻薄本，日常也就运行些 Office 办公套件和在线视频，因此选用对性能压力较大的 B 站进行测试。在多达 134 万弹幕的《【炮姐 / AMV】我永远都会守护在你的身边！》弹幕全开后，依旧能够保证流畅播放。

除了大众常用的 Win 10 外，针对特殊的行业领域适配基于 Linux 内核的 UOS 系统以及不同版本的麒麟系统，运行流畅性尚可。

【全文总结】

此次测试的轻薄本外观符合时下主流产品的设计水准，日常办公娱乐基本够用，尽管性能并不突出，但 1999 元的售价还能要啥自行车呢？不得不说，兆芯通过开先 KX-6000 系列 CPU 成功令国产化 CPU 迈向普及，X86 支持 Win 10 一大卖点从根本上突破了应用端的壁垒，期待未来产品的表现。



