中国卫通拟 39.18 亿元采购卫星项目：新增大容量宽带卫星资源

中国卫通发布公告称，根据中国卫通集团股份有限公司战略发展部署，为尽快满足市场需求，中国卫通拟投资建设广播电视卫星的接替星，及新增大容量宽带卫星资源。中国卫通拟向中国空间技术研究院（简称 “五院”）采购卫星及相关组装测试（“AIT”）技术服务；拟向中国运载火箭技术研究院（简称 “火箭研究院”）采购长征三号乙增强型运载火箭。

本次与五院的关联交易内容为购买中星 6D、中星 6E、中星 9B、中星 26 号等 4 颗中星系列卫星及相关 AIT技术服务，交易金额为 27.84 亿元。本次与火箭研究院的关联交易内容为火箭研究院提供长征三号乙增强型运载火箭发射 5 颗中星系列卫星至指定轨道并提供相应的服务支持，交易金额为 11.34 亿元。本次日常关联交易涉及新增总金额共计 39.18 亿元。

公告显示，上述交易围绕中国卫通未来发展战略，基于在轨卫星运行寿命情况，统筹星队接替及卫星资源调整布局，以满足大容量宽带卫星通信市场发展需求和广电卫星的接替需求，符合公司日常生产经营的实际需要，有利于公司转型发展战略目标的实现。本次日常关联交易按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，对公司本期和未来财务状况、经营状况无不利影响。

中星 6D 卫星、中星 6E 卫星和中星 9B 卫星是根据广电专用传输卫星产业发展、广电总局及现有业务用户的接替需求建设的卫星项目，可以满足现有国内广电 C 频段传输业务的平滑接替要求和国内用户对于 Ku 频段转发器较为迫切的市场需求，同时满足未来国内广电用户开展 8K 业务传输需求，并有利于实现直播卫星与有线网络 / 地面无线网络形成合力，提升核心市场竞争力。中星 26 号卫星是 Ka 频段大容量宽带卫星，可实现对我国国土、周边国家及近海的覆盖，将满足航空互联网接入和船载互联网接入需求，并能提供陆地互联网接入、地面移动基站回传和应急通信等服务。