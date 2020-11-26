国家卫健委：“健康码”将和公交卡老年卡整合

IT之家 11 月 26 日消息 在今天的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会上，国家卫健委老龄健康司司长王海东在回答记者问题时表示，将通过技术手段把健康码和各种公交卡、市民卡、老年卡等整合起来，争取使其他的替代方式也能够作为出行的一个凭证。

IT之家了解到，11 月 24 日，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知，要求各部门聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。

在今天的吹风会上，王海东谈到了健康码的问题，他表示下一步还要进一步把这个健康码工作作好，不能把健康码作为出行的唯一凭证，要采取线上线下多种方式相结合手段，方便群众出行。

一是整合。把有关的信息自动整合到健康码，有很多朋友反映还是有一些不方便的地方，如让自己去填信息。我们想，通过技术手段，协调相关部门，让电脑多费点事，让老年人多省点事，这是可以做到的。

二是互通互认。你刚才也提到一些地方开展工作，每个地方都有自己先后开发的通行码，我们要推动一码通行互通互认，方便群众特别是老年人的出行。

三是要保留其他方式替代查验。比如，不使用智能手机的老年人，凭有效的身份证件或者纸质证明等替代查验。

四是开设无健康码通道。鼓励有条件的地方和场所，为老年人开设无健康码通道。

五是通过技术手段把健康码和各种公交卡、市民卡、老年卡等整合起来，争取使其他的替代方式也能够作为出行的一个凭证。