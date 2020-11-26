蜻蜓 FM 会员 95 元买 1 得 16：含网易严选 / 唯品会 / 快看漫画等

蜻蜓FM 123狂欢节，超级会员买1得16，原价198元的蜻蜓FM超级会员年卡，限时低至95元，再送15大会员权益，总价值2500元，点此购买。

你将获得15种必得会员权益+3选1会员权益：必得权益包含蜻蜓FM超级会员年卡（价值198元）+网易严选年卡（价值149元）+唯品会半年卡（价值120元）+凯叔讲故事半年卡（价值188元）+芒果TV月卡（价值20元）+WPS稻壳双周卡（价值15元）+学而思轻课季卡（价值499元）+ahakid年卡（价值418元）+伴鱼绘本季卡（价值120元）+咪咕阅读季卡（价值36元）+作业帮月卡（价值20元）+三毛游年卡（价值159元）+快看漫画年卡（价值188元）+哈啰单车月卡（价值25元）+星月礼遇年卡（价值99元），此外网易云音乐年卡/迅雷白金会员月卡/平安好医生年卡三种会员权益随机得其一。

注：本活动是购买98蜻蜓币，需在蜻蜓FM App内购买会员，购买页面（以及下图）有具体参与的教程图示。每日仅限购买3次会员商品。

活动时间：11月26日 - 12月3日

蜻蜓FM 原价/活动价

购买 VIP会员年卡 ￥198/￥95 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥95 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥95 点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

【广告】