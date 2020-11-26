2020 年 Q3 西欧智能手机出货量排行榜：三星、苹果、小米、华为、OPPO 位列前五

11 月 26 日，由于新冠肺炎疫情导致西欧几个最大经济体采取封锁措施，智能手机市场在第三季度遭遇重挫。

华为今年早些时候曾短暂成为全球最大的智能手机制造商，但其第三季度在西欧市场的业绩表现不佳。市场数据显示，在 7 月至 9 月期间，华为在西欧出货了 250 万部手机，而去年同期为 620 万部。与此同时，华为在西欧智能手机市场所占份额也从 20% 降至 8.8%。

在今年第三季度，西欧智能手机总出货量为 2880 万部。其中，三星出货量几乎占了 1/3，达到 1030 万部，并以 35.6% 的市场份额遥遥领先。不过，三星的表现也不及分析师预期，出货量同比下滑 6.9%。

市场研究机构 IDC 表示，得益于 iPhone SE 和 iPhone 11 的持续强劲需求，苹果第三季度在西欧表现良好，保持住了西欧第二大最受欢迎品牌的地位。而且，尽管没有在 9 月份推出新的旗舰 iPhone，其手机销量依然略有增加。

具体地说，苹果手机第三季度在西欧出货量为 820 万部，占该地区总出货量的 28.5%，比 2019 年同期增加了 10 万部。同时，苹果所占市场份额也有所上升，而去年同期这个比例为 26.4%。

第三季度最大的赢家无疑是小米和 OPPO。小米成为西欧第三大智能手机制造商，出货量达 370 万部，市场份额增至 12.8%。而在去年同期，小米的出货量约为 150 万部，市场份额仅为 4.8%。

而 OPPO 去年才进入欧洲市场，由于推出了新的中档机型，OPPO 第三季度在西欧的出货量达到了 90 万部。与去年同期出货量仅为 10 万部相比，增幅巨大。