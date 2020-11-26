央行：针对部分老年人不会使用移动支付，将提升支付产品的便利性

IT之家 11 月 26 日消息 在今天的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会上，中国人民银行科技司司长李伟表示高度重视解决老年人运用智能技术困难的问题，准备从三个方面——现金管理、支付服务、普惠金融来采取措施，切实提升老年人日常金融服务的可得性和满意度。

李伟表示，在支付服务方面，针对部分老年人不会使用移动支付、日常消费不便的问题，我们将指导市场机构从界面、操作等方面入手，切实提升支付产品的便利性、便捷化程度，加强对老年人移动支付的知识宣传、教育、普及推广。对利用不正当竞争手段造成商家拒收银行卡等歧视性支付行为、给老年人消费带来不便的市场机构，人民银行将开展查实处置工作，督促其落实整改。

在普惠金融方面，针对部分智能金融服务和产品主要对标青壮年客群、给老年人造成使用困难的问题，人民银行将指导金融机构，聚焦老年人日常高频金融场景，打造线上线下一体化、贴合老年人需要的 “适老”金融服务。在线上，深挖人工智能、大数据等技术优势，因人而异打造一些大字版、语音版、民族语言版和简洁版等智能金融 APP，为广大老年人提供定制化、有温度、贴心的金融服务。在线下，也要通过不断优化银行实体网点、农村普惠金融服务站，切实提升老年人面对面金融服务的获得感和幸福感。

IT之家了解到，11 月 24 日，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知，要求各部门聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。