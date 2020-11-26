剑桥和牛津团队参加加密货币算法交易大赛

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，牛津大学和剑桥大学数学和计算机科学系的十几个团队正在参加在 Coinbase Pro 和 FTX 上进行的加密货币算法交易大赛。

据公告称，共 15 个团队参加，然后将对 15 个团队的交易策略，算法的技术设计以及总体投资回报率进行评估。比赛于 11 月 16 日启动，并将持续到 12 月 16 日。策略包括套利、基于机器学习和中枢网络的预测以及基于时间序列投资预测。

剑桥大学计算机科学系的昆廷 · 斯塔福德 · 弗雷泽博士将这次比赛描述为一次无风险的机会，让学生们将他们的算法运用到现实生活市场中，他表示这使得他们了解算法交易行业，并将他们的创造力和专业知识运用到该领域的挑战中。

APEX:E3 是竞赛的主要赞助商，为每个参赛者提供 API、指导、技术支持和一笔未公开的种子资金。只有获胜的队伍才能保住种子资金和利润。同时加密交易所 Coinbase、 FTX、 SIX Digital Exchange 和 LMAX Digital，以及 Ethereum 软件开发商 ConsenSys 也都参与支持这一比赛。

公司还准备将这项赛事变为一年一度举行，并希望在明年扩大参赛大学的数量。