首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

剑桥和牛津团队参加加密货币算法交易大赛

TechWeb 2020/11/26 17:08:59 责编：骑士
评论：

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，牛津大学和剑桥大学数学和计算机科学系的十几个团队正在参加在 Coinbase Pro 和 FTX 上进行的加密货币算法交易大赛。

据公告称，共 15 个团队参加，然后将对 15 个团队的交易策略，算法的技术设计以及总体投资回报率进行评估。比赛于 11 月 16 日启动，并将持续到 12 月 16 日。策略包括套利、基于机器学习和中枢网络的预测以及基于时间序列投资预测。

剑桥大学计算机科学系的昆廷 · 斯塔福德 · 弗雷泽博士将这次比赛描述为一次无风险的机会，让学生们将他们的算法运用到现实生活市场中，他表示这使得他们了解算法交易行业，并将他们的创造力和专业知识运用到该领域的挑战中。

APEX:E3 是竞赛的主要赞助商，为每个参赛者提供 API、指导、技术支持和一笔未公开的种子资金。只有获胜的队伍才能保住种子资金和利润。同时加密交易所 Coinbase、 FTX、 SIX Digital Exchange 和 LMAX Digital，以及 Ethereum 软件开发商 ConsenSys 也都参与支持这一比赛。

公司还准备将这项赛事变为一年一度举行，并希望在明年扩大参赛大学的数量。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：加密货币

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用