高德打车发布 “好的出租”：扬招乘客可扫描智慧码自选路线

11 月 26 日下午消息，高德地图宣布启动 “好的出租”计划，与交通主管部门、出租车企业合力打造更好的巡网融合生态。根据计划，“好的出租”将在一年内帮助 100 万辆巡游出租汽车完成巡网融合改造，帮助 300 家出租车企业智能升级，让巡游出租汽车空驶率降低 20%，帮助巡游出租汽车驾驶员收入增长 30%。

助力巡游出租汽车行业对车辆及驾驶员管理的全面数字化，是 “好的出租”的一大特点。高德地图基于地图定位数据、实时交通数据、城市交通大脑等可服务城市智能出行的基础设施，提供了 “好的出租”巡网融合数字化升级解决方案。

本次启动 “好的计划”，高德地图同步推出 “好的出租”巡网融合数字化升级解决方案，包括三大数字化系统及司机地图，将帮助出租车行业全面数字化升级。

“好的出租”管理智慧化系统，可以帮助政府和企业建立大数据平台，实时掌握出租车运营情况，预测打车需求，科学调度车辆，从城市综合交通运输体系出发，让出租车与其他公共交通方式协同发展，实现交通全局智慧调度。

“好的出租”巡游网约化系统打通了出租车空重车状态、顶灯、计价器等，凭借大数据能力，为驾驶员智能派单，降低空驶率，增加驾驶员订单量和收入。同时，在线上建立司机服务激励体系，让司机收入与服务挂钩。

“好的出租”扬招数字化系统，可以让扬招打车更智能。扬招乘客扫描智慧码，可以实现自选路线、行程分享、在线支付、电子发票、匿名评价、失物找回等数字化服务，让扬招打车更方便、更安全。

高德地图还宣布推出首个司机服务地图，整合高德地图的位置服务能力，为驾驶员提供实惠用餐、公厕引导，以及加油、加气、充电的路线推荐和优惠。同步上线的自助交接班功能，司机在设定交班位置并打开功能后，能够为司机智能派发与交接班地点顺路的订单，从而降低收车造成的空驶，增加订单和收入。

高德打车的聚合打车模式，将在流量、技术及服务等方面为出租车企业提供多项支持。平台将坚持以统一标准进行平等派单，确保巡游车和网约车享有同等获取用户和订单的机会。同时，出租车企业以自有品牌接入高德打车聚合平台，在乘客端确保独立品牌露出的同时，可共享来自高德地图及合作伙伴的亿级流量。此外，高德打车还将帮助出租车企业建设独立司机端平台，帮助其进行更加精细和数字化的管理，提升服务品质的同时，给予司机更多关怀。