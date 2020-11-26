「包赚不赔」的社区快递站，为啥都在纷纷转让

双十一活动已经结束，不知各位 “吃土人”顺利收到快递了吗？



不过，对于快递行业而言，双十一狂欢却真的 “欢”不起来。双十一前夕，有关 “快递罢工”的话题冲上微博热搜，当日话题阅读量超过 1300 万。由于活动期间派件量激增所引发的快递小哥情绪崩溃，疯狂抛摔快件的新闻已引发大量讨论。

近日，有网友告诉懂懂笔记，随着双十一活动落下帷幕，闲鱼、豆瓣、知乎上出现了不少转让社区快递驿站的信息。有经营者宣称，只需要支付十万元转让费，驿站即可拎包入驻，继续经营，而且快递货架、办公电脑、扫描巴枪设备一应俱全。

转让的信息涵盖了目前主流快递品牌旗下的社区快递驿站，几乎都号称拥有固定顾客群体，收益相对稳定，顶手经营之后包赚不亏。

既然拥有固定顾客群体而且包赢不亏，快递驿站为何要频频转让？这背后又隐藏着什么不为人知的经营风险？

存发快递并不赚钱

晚上七点，懂懂笔记在深圳罗湖某小区的快递驿站看到，门口挤满了等待领取快递的上班族。

然而，负责用巴枪扫描快递的小哥已经不是之前联系过的小许。懂懂笔记再次在微信上联系小许，对方表示，两天前（也就是双十一快递陆续送达买家手中之后）他已经将驿站转让给了新的经营者。

新的经营者是一对租住在小区附近的夫妻，都是江西人，看着人头簇拥的景象，这对忙碌的小夫妻笑得合不拢嘴。

如此热闹的快递驿站，小许为何要将它转手他人经营？

“店铺是转出去了，不然不敢告诉你实情啊，别看社区人多，经营驿站一点儿都不挣钱。”小许告诉懂懂笔记，两年前他大学毕业后正赶上各品牌驿站跑马圈地招商加盟。因此，他在罗湖这处新住宅小区内盘下了店铺，加盟了快递驿站。

由于新建小区店铺租金便宜，无需转手费用，连同装修，采购货架、办公设备等只花了他不到五万元。随着小区居民陆续入伙，社区渐渐热闹了起来，收发快递的需求逐渐增多。

“其实快递驿站基础的收益就两部分，一是快递小哥将快递放在驿站，用户上门自取，每票收派费三毛钱，大件的话五毛钱；另一部分是收发快递，一票提成一块钱左右。”小许表示，最高峰时驿站每天存快递 800 票，发快递 60 票，收益 400 元左右。如果遇到电商节庆，收益能翻一番，刨除店铺的租金费用，驿站每月的收益大约就在七、八千元左右。

“大专应届生在深圳月薪也就五、六千块，我算不错了，而且驿站也就傍晚忙点儿而已，不算太辛苦。”不过好景不长，随着社区入住居民增多，快递驿站的经营区域被分为南北两个小区。另一家同品牌去下的快递驿站开在了南边小区，同时还有其它品牌的快递驿站也陆续进驻。

2019 年初，这个仅有一千户住户的小区里，进驻了四家快递驿站，存寄快递业务竞争激烈。

“以前快递小哥图省事，将快递按驿站分拣后拉到我们驿站即可，相当是运货的司机，比放快递柜省时，收费相当。省下的时间可以继续派送新的快递，收入也因此增加。”可有了这几家驿站之后，快递员寄存快递的选择余地增加了。

小许告诉懂懂笔记，为了让快递员到自家的驿站存快递，这几家驿站都开始讨好快递员，备足茶水等不用多说，有的驿站甚至开出了一毛五的派费，试图抢其它驿站的生意，“到了今年五一后，我这里每天寄存的快递降到了 300 票，收发快递不足 20 票。”

除去店铺租金，他几乎没赚一分钱。小区内的所有快递驿站，其实也都面临着僧多粥少的局面，纷纷开启了 “副业”自救的新模式。

“副业”救不活驿站

“今年年初，我腾出了一排货架，进了点日用品在卖。”

小许回忆，尽管驿站看似客源不断，门槛都要被踩烂了，但存发快递本身利润很薄，因此，他寻思着利用取发快递攒下的小区客源，做一些小百货业务。他甚至在暑期还买了一台冰柜，趁着夏天卖一卖雪糕、冰棍。此后又和附近特产店合作，销售起零食等小食品。

也就说，有客户需求的商品，他恨不得一次性都搬到驿站里卖，好让客户在取件过程中顺手买点东西。比起三毛钱一票的派费，一支甜筒的利润空间高达一元，这让他高兴不已，“随便卖点儿什么百货、零食，利润都比收发快递要高。”

而附近的几家驿站也是如此，有的与社区团购合作，成为生鲜暂存服务点；有的做起中介，为小区内房东招揽租客，赚取一次几百元佣金；有的私下到农批市场低价批发鸡蛋，论 “板”卖给小区里的住户。

当驿站都不约而同的做起 “副业”时，小许开始发现销售小百货、零食也难以创收了。由于小区里还拥有四家便利店，其中两家是连锁便利店，不仅供应链成熟，商品价格也比驿站低，利润空间还比驿站高。

驿站的 “副业”，实际是与便利店竞争，加上社区便利店和他们打起价格战来，他才发现驿站百货业务也不好做。尽管驿站是小区住户收发快递的必经之路，但是并不会因此就一定会购买他店里的商品。

“到夏天结束后，满满一大冰柜的冰棍只卖掉六分之一，货架上日用品也在积灰。”结果是，驿站的经营仍旧亏损。就在暑期结束后，离社区仅一百米的另一个新小区门口，突然又开了一家新驿站，与他们 “隔街”抢活。

或许认识到快递驿站并不是一门挣钱生意，他在一个月前发现小区两家不同品牌的驿站，悄悄在门上挂出了 “转让”告示。而在闲鱼、豆瓣、知乎上，也有附近其它几个小区的驿站，发布了转让的信息。

这种景象，不止于深圳。

根据国家邮政局发布的数据显示，2020 年国内快递业务量预计完成 740 亿件。看似十分可观，但也有公开数据显示，全国范围内，阿里旗下的菜鸟驿站高达 4 万家，圆通旗下的妈妈驿站也达到 1.6 万家，与蓝店签订了快递代收业务的社区百货便利店，也有 5.8 万家。与此同时，更有大量的创业品牌，在三、四线下沉市场跑马圈地。

此外，智研咨询发布的报告显示，2019 年全国已经建成 40.6 万组智能快递柜。导致快递代收行业 “僧多粥少”的现象进一步加剧，有一部分早期入局行业的从业者，趁行业进入红海前尽早止损，将驿站转让、脱手。

那么，转让一间快递驿站，到底难不难？

十万元转让费能 “小赚”

“转让费十万元，货架都有，设备齐全。”

在闲鱼上，懂懂笔记联系了在惠州惠阳一家社区快递驿站的经营者。这位经营者宣称，由于自己和家人在附近经营了三家快递驿站，人手不足，于是想低价转让手上的驿站。转让费只要十万元，含装修、货架以及办公设备，上手即可正常经营。

当问及驿站盈利状况如何时，这位经营者表示，驿站位于繁华的住宅区当中，包赚不赔，每天收存的快递，稳定在 500 票左右，收发快递大概 100 票，每月的收益相对固定，至少有 7000 元。

“店铺的租金重新和房东签，而且租金不算贵，只要 2000 元，每月可以净赚 5000 元。”对于普遍工资只有三、四千元的惠阳而言，每月净赚 5000 元，的确算是不小的诱惑。经营者告诉懂懂笔记，如果对于客流量不放心，还可以约时间上门调研一番。

他强调，要顶手的话需尽快确定，目前已经有好几位看店的客户在准备顶手。当懂懂笔记表示准备约时间看店时，经营者却表示店里经常要出入库，只有傍晚有空闲可以招待看店。

“肯定约你傍晚看店呀，那时候客流量最大，上班族刚好下班都到驿站取快递。”在懂懂笔记转述这个信息后，小许笑着表示，他之前约顾客考察驿站时，约的也都是傍晚或晚上，只要考察者到驿站，就会发现门店里人头攒动，客流量巨大。此时，没有经营过驿站的考察者，往往会瞬间心动，甚至回家考虑一番后便签约顶手。

但小许十分清楚，驿站的客流量说明不了什么，而且难以通过 “副业”予以变现，“网红是得流量者的天下，驿站是得客流着多忙碌。”

小许坦言，几乎所有驿站官方都不允许经营者私下转让驿站，即便要转让，也要经过正规手续，变更经营权。以他加盟的驿站为例，驿站绑定的是经营者的账号，要转让的话，原账号需推出经营，新账号注册核准才行。

“转让到现在十天了，新的经营者所申请的账号还未核准，只能出库不能入库。”他告诉懂懂笔记，有的驿站经营者为图省事，将账号通过协议方式转给新经营者使用，这里面有两个风险。

对于新的经营者来说，原经营者其实是可通过认证手机找回驿站账号的；而新的经营者若用原有账号从事不合规的业务，原有经营者也要承担一定责任风险。

“傍晚或晚上的客流量摆在那，驿站蛮好转手的，普通人都以为是风口行业。”小许表示，头脑一热的买家不知道，作为早期入局快递代收业务的经营者，还可以通过转让驿站小赚一笔。驿站的货架、办公设备、装潢花费其实也就三、四万元，收取十万元的转房费，至少还可以赚五六万。

“之前还听闻，南山有一家驿站，转让费要二十万，估算一下可以赚十几万了。”在他看来，目前止损离场的经营者，要么不亏要么小亏。至于新的经营者是否能实现盈利，只能凭运气了。

经过近两年的跑马圈地，任何住宅社区都可以看到快递驿站的影子，新住宅落成，驿站的进驻比便利商店还快，而快递驿站遍地开花，以派费为生的驿站之间竞争激烈，各种大招齐出，无不绞尽脑汁求生存。

但看着日渐减少的收存、收寄订单，有一部分经营者看明白了，也对行业失去了信心，只求尽快转让这一块 “烫手山芋”小挣一笔转让费。可以说，快递驿站到底挣不挣钱，那些张嘴闭嘴 “包赚不赔”的驿站经营者都心知肚明，唯一不明白的，是那些仅凭一时冲动都冲进来的小白。