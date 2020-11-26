TCL：率先实现 Mini LED TV 量产，明年全球首发 4 个全新系列

IT之家 11 月 26 日消息 根据 TCL 官方的消息，在 2020 年第十六届中国音视频产业大会上，TCL 实业副总裁、中国区总经理、TV 事业部总经理张少勇在会上发表了《画质巅峰 Mini LED 显示时代已来》的主题演讲。

张少勇透露，明年 Mini LED TV 画质巅峰矩阵来袭，TCL 将全球首发 4 个全新系列 Mini LED TV 的计划，他表示，TCL 是最早进行 Mini LED 研发，首家实现 Mini LED TV 量产的企业。

TCL 称，作为目前显示领域最先进的背光技术，Mini LED 成为全球家电厂商争相布局的重点领域。据相关报道，部分国外厂商计划在 2021 年冲刺实现 Mini LED 电视量产。TCL 的 Mini LED 产品已实现量产，2020 年全球市场销量占有率超 90%，这也是国内品牌首次走在前沿显示技术前列。

IT之家了解到，TCL“Mini LED”采用 “AM + Local Diming + Mini LED”技术体系，利用区域性控制 LED 背光系统与 LCD 显示画面进行匹配，显示画面可达到高动态对比度（HDR），同时在成本和售价上具有极大优势。