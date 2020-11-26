首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

B&O 成立 95 周年：发布 Golden Collection 系列特别金色版

2020/11/26 21:40:41 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

丹麦轻奢影音品牌 B&O（Bang & Olufsen）于 11 月 17 日发布 Golden Collection 系列产品，将经典的 9 款在售产品更新为淡雅金色配色。特别版产品采用了金色铝制、大地色面料、羊羔皮、实心橡木和卡拉拉大理石等多种材质，展现了与之前产品不同的风格。

Golden Collection 系列包含的产品有：Beovision Harmony 电视、Beolab 90 落地音箱、Beolab 50 音箱、经典的 Beoplay A9 四代音箱、Beosound Balance 大理石底座音箱、Beosound 2 铝制落地音箱、Beoplay H95 头戴降噪耳机、Beosound A1 二代便携音箱、Beoplay E8 3.0 三代 TWS 蓝牙耳机。

据IT之家了解，B&O Golden Collection 系列有 4 款已经在 B&O 京东官方旗舰店上架，包括 H95 无线耳机（￥6298）、BeoSound 2 落地音箱（￥15480）、Beosound A1 Gen2 便携音箱（￥1898）、Beoplay E8 3.0 真无线蓝牙耳机（￥2698）。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：B&O音箱

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用