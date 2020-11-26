富士发布 GFX100 IR 红外相机：可拍 4 亿像素照片，普通人不能买

IT之家11月26日消息 富士于 11 月 25 日发布 GFX100 IR 红外相机。该型号是此前中画幅无反相机 GFX100 的特别版本，CMOS 尺寸为 43.8mm x 32.9mm，分辨率达 1.02 亿像素。该相机最重要的不同是能够拍摄红外照片，从而获取可见光里看不到的细节。此外，GFX100 IR 版能通过富士最新研发的像素抖动功能，拍摄高达4亿像素的照片。

据IT之家了解，红外照片的拍摄不仅需要相机支持，也需要在镜头前安装特定波长的 IR 红外滤镜进行拍摄，且拍摄结果为黑白照片。

▲红外拍摄所展现的细节 | 图片来自富士官网

根据官网示范，富士 GFX100 IR 拍摄的红外照片展现出了艺术品更清晰的细节，而这些线条在可见光照片中是拍摄不到的。该款相机适用于法医、科研、艺术品保护等行业，购买该相机的机构需签署《IR 红外相机使用协议》。由于该款相机由于具有红外拍摄能力，对于白色衣物具备一定的透视能力，因此根据法律禁止普通消费者购买。

富士表示，通过安装 IR-Cut 红外截止滤镜，GFX100 IR 也可以拍摄正常的照片，与普通版一样。

据IT之家了解，非红外版本的 GFX100 相机国内售价为￥67900 元人民币。GFX100 IR 红外相机仅限亚洲、北美、大洋洲、欧洲四个地区销售，有需求的客户可以联系所在地区的富士服务中心了解详细信息。