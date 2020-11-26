任正非送别荣耀，华为不需要可怜：手机市场竞争迎来新章节

继 11 月 17 日，荣耀正式从华为「剥离」九天后，任正非终于出面对华为、荣耀分家一事表态，为整个事件盖棺定论。

11 月 26 日，华为心声社区发布荣耀送别会上，任正非的一番讲话。任正非对从去年起美国对华为三轮制裁的终极目的，华为当前的渠道、合作伙伴现状，乃至华为为什么剥离荣耀，荣耀未来如何发展都进行了定调。

任正非在文中表示，美国某些政客不是要纠正华为，而是要「打死我们」。而华为即便面对艰难时刻，也应该维护客户和供应商的利益，遵守「契约精神」。同时，任正非告诫已经脱离的新荣耀，不要「藕断丝连」，应该和华为展开正面竞争。

「离婚」不能藕断丝连，华为不需要可怜

2019 年 5 月至今，美国对华为进行了三次制裁，先后对华为的操作系统、芯片 ARM 架构授权，到高端芯片代工，再到购买第三方芯片进行封堵。在华为消费者、运营商、企业、云与计算四大板块业务中，消费者业务即终端业务影响最大，徘徊在生存与死亡的边缘。

任正非认为，在美国的一波又一波严厉的制裁下，华为终于已经明白，美国某些政客不是为了纠正我们，而是要打死我们。

而此前，不少行业内人士也对极客公园表达了相同的看法，「美国不只是限制华为发展，而是掐死华为，在目前这样的局势下，即便苟延残喘，华为也要活下来。」

华为深陷泥潭，对渠道商、供应商的影响更甚。

任正非说，华为分布在 170 个国家的代理商、分销商，因渠道没有水而干枯，将会导致几百万人失业，供应商也因为华为不能采购，而货物积压，销售下滑，拖累股市。在这样的情况下，华为需要承担一些牺牲，去与他们同甘共苦，使干枯的渠道在水源未断时，补充满流水。

一方面，华为目前的困难是短期的，有能力克服；另一方面，华为不愿意因自己受难，而拖无辜的人下水。忠实地去维护客户利益，真诚地尊重对供应商的承诺，契约精神是华为立于不败的基础。

形势逼人，华为不得不剥离荣耀。同时，任正非在华为、荣耀「离婚」典礼上，对两者未来的关系也做出了期许。

任正非表示，华为、荣耀一旦「离婚」就不要再藕断丝连，我们是成年人了，理智地处理分开，严格按照合规管理，严格遵守国际规则，各自实现各自的奋斗目标。不能像小青年一样，婚姻恋爱，一会热一会冷，缠缠绵绵，划不清界限。也不要心疼华为，去想你们的未来吧！

华为、荣耀从此成为竞争对手，荣耀完全可以打到华为，作华为全球最强的竞争对手，全面超越华为。

「未来我们是竞争对手，你们可以拿着『洋枪』、『洋炮』，我们拿着新的『汉阳造』，新的『大刀、长矛』，谁胜谁负还不一定呢？我们对你们不会客气的，你们有人在竞争中骂打倒华为，他是英雄好汉，千万不要为难他们。」

尽管，华为困在「沼泽」，断臂求生存，但任正非认为，华为依然要全力拥抱全球化产业资源。

包括尽快地建立与供应商的关系，坚持向一切先进的学习，包括向自己不喜欢的人学习。坚定不移地拥抱全球化，加强拥抱英、美、欧、日、台、韩的企业。美国是世界科技强国，它的许多公司很优秀，华为要坚定大胆与他们合作，同时也要与国内合作伙伴合作，与他们一同成长。

就在前一天举办的世界 5G 大会「5G 与媒体业之变革变局」高峰论坛上，华为公共及政府事务部副总裁、中国媒体事务部部长璩静表示，克服困难已经成为华为人的一种习惯，受害者心态、自怜都是没有用的，华为将坚持自强和开放。

包括一个月前华为 Mate40 系列发布会，可以看出，华为不再打情怀牌。一位行业人士曾向极客公园透露，华为不希望过多消耗大家的感情。此次，任正非也对华为现状进行了表态，「华为不需要可怜」。

即便如此，华为、荣耀「离婚」给行业带来的震动也将是前所未有的。

手机市场竞争迎来新的章节

11 月 17 日早间，多家企业发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

通过 30 余家荣耀代理商、经销商联合自救，荣耀彻底脱离华为。而经过美国第三轮制裁后，国内、国际手机市场也发生了巨大的变化。

两天前，小米发布第三季度财报，因华为终端在全球市场份额下降，小米手机业务重回增长巅峰，手机业务成为第三季度的增长引擎。尤其是海外市场表现亮眼，欧洲市场占有率同比增加 91%，西欧、中东欧市场位列前三，西班牙、波兰、乌克兰占有率第一，俄罗斯第二。

同时，OPPO、vivo 也开始抢滩海外市场，向欧洲市场发起猛烈攻势，并获得较好增长。

在华为、荣耀忙于分家，原地踏步、退步之际，竞争对手们早已对华为、荣耀留下的市场真空虎视眈眈。尽管荣耀脱离华为，获得一线生机，但整合人员、渠道商、供应商，依然需要一定时间周期。荣耀不只要恢复往日元气，更需要与时间赛跑，方不至于在手机红海中落下太多功课。

毫无疑问，随着华为、荣耀彻底切割，未来国内手机市场必将迎来一场全新的血雨腥风。