从财报里，看懂小米脑子里在想什么

就在雷军登上 GQ 杂志封面的前一天，小米发了今年第三季报。

2020 年第三季度，小米集团收入人民币 722 亿元，同比增长 34.5%，净利润 41 亿元，同比增长 18.9%，15 项业绩指标创单季历史新高。另外，在报告期内，小米还有一件大事，那就是时隔六年，小米的手机业务重回全球前三。

与此同时，MIUI 的月活用户数达到了历史新高，3.68 亿，随之而来的广告营收也创单季度历史新高，33 亿人民币。其中，来自境外的互联网服务营收占比 12%，也呈现强劲增长。

AIoT 继续保持领先地位，截至 2020 年 9 月 30 日，小米 AIoT 平台的连接设备数达到 2.89 亿台（这一数字不包括智能手机及笔记本电脑），同比增长 35.8%。小爱同学月活用户数达到 7840 万，同比增长 35.5%；米家 App 的月活跃用戶数达到 4310 万，同比增长 34.2%。

高增长的背后是小米对技术的持续投入。在今年的小米开发者大会现场，雷军曾表示，最近几年，小米在持续补课，补的最多的是技术。2020 年，小米承诺全年研发投入超 100 亿元。目前，小米的工程师团队已近万人，且明年计划再招 5000 人。

2020 年 8 月以来，小米在多项领域取得重要技术进展，相继发布了屏下摄像头、伸缩式镜头技术、遥遥领先市场的 80W 无线快充技术等，同时通过 UWB「一指连」等技术增强了小米 AIoT 平台的智能交互体验。

手机卖得怎么样？

从数据看，小米在第三季度的整体增长主要源于手机业务的营收。2020 年第三季度，小米智能手机全球出货量 4660 万台，市场份额达到 13.5%，营收 476 亿元，同比增高 47.5%，占总营收的 66%。

手机仍旧是小米的立身之本。一方面，为了夯实市占率，小米正努力拓展低线城市及海外市场。另一方面，小米也在利用双品牌战略主推高端机，提高平均售价。

在财报电话会上，小米总裁王翔曾两度提到，小米在推动线上市场份额增加的同时，也会积极拓展线下市场。「我们不仅会把小米的门店开在一线市场，而且要深入到三四五六线的低线城市，这个过程需要时间，我们需要不断的建设新的小米之家，还有其他的一些门店。」

对于海外市场，王翔认为尽管目前成绩喜人，但仍旧有非常大的发展空间。以欧洲为例，尽管小米在欧洲已经打入前三，报告期增速近乎翻翻，但市占率仍处于 12%-13% 的区间，在这些地区，小米仍旧会持续发力，以覆盖更多的市场份额。

在中高端手机市场方面，小米 10 系列等高端旗舰手机全球销量超过 800 万台。由于中高端产品销量占比持续上升，小米在中国大陆智能手机平均售价 ASP 同比增长 14.7%。

但相比之下，更亮眼的仍旧是 Redmi 品牌的表现。据 Canalys 公布数据显示，2020 年第三季度全球前十名畅销机型中，有三款是 Redmi 机型，Redmi 也是唯一上榜的国产手机品牌。根据小米官方数据，截至 2020 年 11 月 18 日，Redmi Note 系列手机全球累计销量突破 1.4 亿台。

或许是疫情带来的经济影响，消费者不再敢放开手脚挥霍钱包。或许是 Redmi 在平价品牌上对高端技术的应用，导致消费者满足于价格更务实的机型。报告期内，小米的 ASP 为每部 1022.3 元，与去年同期的 1006.5 元相比，增长并不显著。

金融科技成关注点

今年 10 月，小米发布了金融科技相关战略。聚焦消费者金融、供应链金融、以及用技术支持金融机构发展供应链金融。在本次财报电话会上，二级市场分析师们普遍对金融相关话题很感兴趣。

面对蚂蚁金服上市相关事件的影响，以及监管层面的缩紧，小米态度乐观。CFO 兼副总裁林世伟表示，「整个互联网的金融从长远来说还是一个非常有潜力的行业，我们认为有关于金融科技公司的相关政策和法规的出台，对于整个行业的发展是非常有利的，我们已经遵循了对这个方面的所有的相关法律法规。」

10 月 18 日，小米集团旗下小米数科对外宣布品牌升级为天星数科，小米金融 App 也将更名为天星金融 App。自 2018 年 3 月，小米金融已经为 3000 多家产业实体提供了累计超过 900 亿元的信贷支持，为产业中的中小企业平均降低了 2 个点左右的融资成本。

小米有非常强大的供应链体系，这是支撑其 AIoT 战略的一部分。「在供应链金融方面我们是非常关注的，因为我们的确有很多内在的优势」，林世伟坦言，「目前阶段我们会不断地完善系统以及科技，吸引更多的金融机构加入到其中。」

品牌升级后，天星数科将多一重身份——技术提供者。这也是林世伟表示希望吸引更多金融机构参与到其中的原因。

除此之外，尽管与会分析师呈现出较高的关注，但小米官方并未给出更多信息。

互联网服务策略有变化

互联网服务是小米铁人三项中的一环，是雷军规划下的一个重要营收抓手。2020 年第三季度，小米互联网服务收入达人民币 58 亿元，同比增长 8.7%。

通俗来讲，小米的互联网服务依托于其硬件及操作系统的预装机及广告收入。因此，互联网服务的营收与 MIUI、小米电视盒子等操作系统或硬件设备的月活用户数成很大的相关性。

2020 年 9 月，全球 MIUI 月活用户达 3.68 亿，同比增长 26.3%，达历史新高。小米智能电视以及小米盒子的月活用户数达到 3580 万，同比增长 49.9%；截至 2020 年 9 月 30 日，小米智能电视的付费用户达到 420 万，同比增长 28.2%。

去年，在极客公园对小米互联网商业部总经理白鹏的采访中，白鹏曾经表示，客户的投放单价是当时小米追求的重点。通过精准投放提升转化，进而提升单价是小米当时的策略。

从今年电话会议的一些信息来看，小米对互联网服务的策略似乎发生了一些改变，更关注做大用户盘子。王翔表示，未来几年，小米在互联网服务方面将更加关注用户的获取与留存。

值得一提的是，尽管在海外还没有开始主动营收变现，但海外仍旧占互联网服务总体营收的 12%，同比增长 75%。

从第三季报整体看，小米的手机业务仍占主要营收，占比过半。从 ASP 数据看，在双品牌战略中，红米品牌仍占主导地位。另外，金融、互联网服务等业务成为二级市场对小米的主要关注重点。在互联网服务方面，小米在海外市场仍有较大的发展空间。