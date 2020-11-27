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iPhone 13 同款，曝 2021 苹果 iPad Pro mini-LED 将支持 5G 毫米波技术

2020/11/27 0:02:38 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月26日消息 外媒MacRumors报道，DigiTimes援引消息人士传闻称，苹果将于2021年发布的高端iPad Pro机型将具备5G功能，并支持mmWave毫米波技术。

多方传闻称，苹果计划在明年发布一款配备mini-LED显示屏的12.9英寸高端iPad Pro，也有可能会有一款11英寸的mini-LED机型，但除此之外的细节一直很少。

根据今天报道，苹果为明年的iPhone产品线成功开发自家的mmWave AiP(封装天线)模块，这也增加了苹果iPad系列下一代机型受益的可能性。

消息人士表示，AiP模块的设计和开发自给自足，也意味着苹果将于2021年发布的下一代高端iPad产品也可能搭载mmWave技术。

虽然没有具体说明，但考虑到5G是高端功能，生产成本较高，几乎可以肯定这些机型将是iPad Pro。

IT之家获悉，mmWave毫米波是一组5G频率，承诺在短距离内提供超快速度，因此最适合密集的城市地区。相比之下，6GHz以下5G普遍比mmWave慢，但信号传输距离更远，更好地服务于郊区和农村地区。美国版iPhone 12 Pro/Max机型独家支持mmWave，而明年的iPhone 13系列可能会在更大范围内推广该技术。

据DigiTimes消息人士透露，苹果最近在AiP模块开发上的推进，表明苹果正在向自主开发射频前端(RF-FEM)模块更进一步，最终目标是为自己的调制解调器设备供货

分析师郭明錤表示，供应商将在2020年第四季度开始为iPad Pro生产mini-LED显示屏，预计将在2021年上半年推出。DigiTimes也报道称，mini-LED iPad Pro将在2021年初推出。

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关键词：iPad ProiPhone 135G

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