惠而浦中国发力洗碗机业务、推进格兰仕收购要约，面对内外夹击欲曲线救国

近日，惠而浦中国面向国内消费者量身打造的，惠而浦 Aurora 欧诺娜系列洗碗机工厂正式在安徽合肥投产。惠而浦中国董事长吴胜波表示，公司将以该生产线投产作为新起点，持续加码中国市场，进一步将合肥打造为惠而浦全球供应链的关键组成部分。

根据公开信息，近年来，惠而浦中国面临业绩下滑、产品质量不合格、售后服务遭诟病、财务造假等问题。有观点认为，惠而浦中国此次押注洗碗机品类，尚无力支撑其扭亏为盈的重任。

另一方面，惠而浦中国稳步推进格兰仕要约方案的举动，被业内人士看作是其剥离亏损业务发力新业务、“曲线救国”的策略。不过，惠而浦能否双线并行挽救颓势，还需时间检验。

发力洗碗机业务，内外夹击下尚无必胜法宝

近日，惠而浦中国在安徽合肥投产了一条洗碗机工厂。同时，面向国内消费者量身打造的惠而浦 Aurora 欧诺娜系列洗碗机也正式上市。吴胜波表示，合肥洗碗机工厂的投产是惠而浦中国发力厨电的重要一步。

“结合对洗碗机在亚洲和中国未来几年销量的预测，我们目前将产能定为 40 万台，能够保证亚太地区的需求量，考虑到疫情的影响，这一数字是比较保守的。”吴胜波说道。

近年来，国内洗碗机市场规模增长迅速。今年，在疫情催生的 “宅经济”下，居家吃饭频率增多，需要清洗的碗筷数量和频率也大幅增加，不少消费者都萌生购买洗碗机的想法。同时，防疫常态化背景下，居民健康意识和诉求也在提升，洗碗机作为健康家电一跃成为家电行业中的明星产品。

相关数据显示，今年上半年，中国洗碗机零售市场全渠道销量 85.8 万台，同比增长 32.7%；零售额规模 37.2 亿元，同比增长 20.4%。从行业数据来看，洗碗机市场连续 3 年复合增长率都达到 30% 以上，在疫情冲击下仍保持高速增长。

吴胜波表示，中国洗碗机市场的发展势头已经出现，把合肥作为生产制造基地，除了可以满足国内消费者对于洗碗机的需求，同时也是为全球出口做进一步打算。

惠而浦中国总裁艾小明进一步补充道，为契合中国人洗碗习惯，惠而浦推出的新系列洗碗机容量和洗净功能将进一步增加。未来，惠而浦洗碗机本土化重点将放在元器件的本土化上。

在欧洲和北美市场，惠而浦洗碗机已成为绝对领先者，市场份额占比在 40% 以上。不过在中国市场，惠而浦却属于后来者。据家电行业协会今年的数据，西门子以 50% 的市占率稳坐国内洗碗市场头把交椅，美的、卡萨帝、方太等国产品牌都在洗碗机市场持续加码，快速布局。

“国产品牌更加熟悉国内的消费习惯，能够因人制宜进行个性化调整，比如推出针对不同户型的安装解决方案，以及根据用户具体使用条件和需求，将产品进行逐一分级，并推出一些功能齐全、但价格相对较低的普及型洗碗机产品等，这些举措往往也能获得更多消费者的青睐。”分析人士认为。

上述分析人士指出，凭借品牌的影响力，惠而浦推出的新产品一定会受到关注。但是，洗碗机行业外有德国西门子稳坐销量冠军，内有美的、卡萨帝、方太等国产品牌不断推陈出新，以适应国人消费习惯，惠而浦尚未找到必胜法宝。

业绩下滑、产品质量与服务遭诟病，旗下品牌日益边缘化

公开资料显示，惠而浦总部位于美国密歇根州，旗下拥有 Whirlpool、Maytag 等众多国际知名品牌，在全球各地拥有的生产基地、研发中心以及设计中心总计达 70 家。惠而浦目前是世界上最大的大型家电制造商之一，2019 全年营业额达 204.2 亿美元。

然而在中国，惠而浦的地位却始终处于 “不上不下”的尴尬局面。有业内人士指出，虽然惠而浦进军中国多年，但其在国内市场的中低端定位与国际地位并不符合，再加上多类产品数次被爆出质量不过关，惠而浦的口碑与名声已在消费者的心中慢慢下降。

2014 年，惠而浦入主合肥三洋，成为后者新控股股东，合肥三洋也因此更名为惠而浦。与合肥三洋合作期间，惠而浦对三洋过度依赖，“三洋”品牌产品销售占国内收入比例较大。这直接导致 2019 年双方合作终止后，惠而浦中国的营收大幅下滑。

2019 年财报显示，惠而浦中国全年营收 52.81 亿元，同比下跌 15.97%；归母净亏损为 3.22 亿元，同比下滑 223.3%；归属上市公司股东扣非净亏损为 3.82 亿元，同比下滑 5707%。

产业观察家指出，失去 “三洋”品牌使用权是惠而浦中国业绩亏损的直接原因，但本质上也是惠而浦品牌不够硬。“惠而浦背靠美国洋品牌的优势，却没有在中国市场上打出自己的差异化产品以及口碑，留给吴胜波、艾小明的时间不多了。”

截至目前，惠而浦中国的业绩仍未见起色。今年三季报显示，惠而浦中国前三季度营收 35.3 亿元，同比下降 13.62%，归母净利润亏损 1.14 亿元，同比下降 64.56%；归属上市公司股东扣非净亏损 2 亿元，同比下降 125.47%。

业绩持续下滑的同时，惠而浦中国还面临着产品质量不合格、售后服务遭诟病、财务造假等问题。据记者了解，目前在黑猫投诉等平台上，消费者关于产品质量与售后的投诉层出不穷，与此同时，惠而浦 2015、2016 年报涉嫌虚假记载被行政处罚事件已过去数年，仍有股民在进行维权活动。

“惠而浦中国资产减值，业绩亏损，旗下的惠而浦、帝度两个品牌在家电行业日益边缘化，这说明惠而浦中国的品牌发展策略整体上并不成功。”有产业观察家认为。

积极推进格兰仕要约收购，或能曲线救国

日前，在发布了一份亏损三季报的同时，惠而浦中国也披露了关于格兰仕要约收购的进展情况：惠而浦中国的实控人美国惠而浦集团，正在对格兰仕要约条件和潜在战略合作的其他方面，以及对公司财务报表和其他运营方面的潜在影响等进行考量及评估。

今年 8 月 26 日，惠而浦公告称，格兰仕向惠而浦股东发起了部分要约收购，本次收购股份数量为 4.675 亿股，占惠而浦已发行股份总数 61%；要约价格为 5.23 元 / 股，不会终止上市公司地位。

控股惠而浦 51% 股份的惠而浦集团已于 8 月 25 日向美国 SEC 提交了报告，对格兰仕本次要约收购表示欢迎。作为惠而浦集团的重要供应商，格兰仕与惠而浦集团的供应关系已超过 15 年。惠而浦集团一直在评估有助于惠而浦在中国市场中增强业务表现的潜在战略合作关系。

公告显示，在获得必要的监管批准后，格兰仕将发起正式的部分收购要约，惠而浦集团董事会将决定是否批准通过其子公司就本次要约收购出售股份。

持股惠而浦 23.34% 股份的合肥市国有资产控股有限公司在对上市公司的答复函中称，对格兰仕本次要约收购惠而浦表示欢迎，合肥市国控看好格兰仕与上市公司的潜在协同效应，并希望通过本次要约收购开启与格兰仕的战略合作关系。

此前，格兰仕副董事长梁惠强在接受媒体采访时表示，“（要约收购惠而浦）进展一切顺利，在预料之中”。因为惠而浦有一定国资背景，也涉及跨国公司、上市企业，需要的流程手续比一般企业复杂，因此格兰仕会保持耐心。

不过，本次要约收购尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局等部门同意批复后实施，仍有不确定性。截至公告当日收盘，惠而浦的股价当天下跌 0.43% 至 6.88 元 / 股，比格兰仕 5.23 元 / 股的要约收购价上升了 31.5%。

有业内人士认为，格兰仕想借助惠而浦在大家电方面的供应链、技术支持等优势，弥补自身产品线单一、创新能力不足等短板。另一方面，惠而浦中国因持续亏损、负面新闻缠身导致其市场占有率大跌。此次惠而浦中国交出控制权，或是一次剥离亏损业务发力新业务、“曲线救国”的策略。不过，惠而浦能否通过双线并行策略挽救颓势，还需时间检验。