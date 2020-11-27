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联想小新 Pro 14 集显版预热：40Gbps 双雷电 4，售价新低，12 月 2 日登场

2020/11/27 11:10:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月27日消息 本月初联想小新 Pro 14 笔记本正式开卖，搭载了 11 代酷睿 + MX 450 显卡，首发价 5799 元。本周二，联想官方宣布，小新 Pro 14 全新的核显版本上线，搭载持续 38W 高能释放的 Intel 锐炬 Xe 核显。

之后，小新方面多次预热该机，无论是 38W    性能释放还是 16:10 屏幕全都保留，而且还有 40+40Gbps 双雷电 4 接口加持，支持 8K 显示器。

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其它方面，小新 Pro 14 2021 笔记本搭载了 14 英寸屏幕，16:10 比例，2240×1400 分辨率，100% sRGB 色域，300nit 亮度，PD 充电器输出功率高达 95W，以上特性均有望在集显版中保留。

此外，@林林 - 一枝小白兔 此前预热该机时表示 “搭配 LPDDR4X 4266 的高频内存，2.2K 16:10 的屏，杀到一个新价位，真的猛”。

IT之家了解到，本月初的联想小新 Pro 14 笔记本搭载了 11 代酷睿和英伟达 MX 450 独显，首发价 5799 元。如果林林所说的新价位不是夸张也非开玩笑的话，该机将有可能杀至 4999 左右的价位

此外联想方面还公开了近期安排，各位网友可参考一下。

「11 月 29 日」年度粉丝晚宴

「11 月 30 日」产品经理座谈会，面对面吐槽

「11 月 30 日」拯救者 9000X 新品发布会

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关键词：联想

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