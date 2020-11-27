“红配绿”，联想产品总监晒拯救者新 R9000X 真机照

IT之家 11 月 27 日消息 联想将于 11 月 30 日发布拯救者 Y9000X & R9000X 2021，分别搭载英特尔 i7 和 AMD R7 处理器，而独显方面目前似乎仅剩 RTX 2060 MQ 可选。

而今日联想拯救者 x YOGA x 小新系列的产品总监 @林林 - 一枝小白兔放出了两张关于拯救者 R9000X 2021 的真机图，键盘依然采用经典的拯救者系列配置，而右下角贴的 “AMD”和 “Nvidia”标识也证明这是一款不同于前几年 “蓝配绿”的 AMD 芯 + N 卡的组合产品。

IT之家了解到，联想表示拯救者 Y9000X 2021 和 R9000X 2021 笔记本采用了多面金属，Y 字可控灯效，笔记本可以 180° 翻转，薄约 15.9mm~17.9mm，轻约 1.86kg（Y9000X 2021）和 1.92kg（R9000X 2021）。

配置方面，R9000X 2021 搭载了 AMD 的 R7 4800H 处理器，RTX 2060 Max-Q 显卡可达 75W 性能释放。

该系列机型将于 11 月 30 日正式发布，除配置外，这两款机型大多数是相同的，例如薄夜星芒配色、耀石灰超薄金属材质、白色可控 “Y" 字 logo、15.6 英寸 FHD 分辨率 144Hz 刷新率的高色域电竞屏 / 微边全面屏、支持 IPS / 雾面防眩光，拥有 5ms 延时和 300nits 亮度，采用 16GB 双通道 DDR4-3200MHz 内存，提供两个 M.2 2280 接口，配备 512GB PCle NVMe TLC 固态硬盘，同样的散热设计和同样的 TSI 霜刃 Pro 散热系统 2.0，不同之处在于 R9000X 多一条散热片。

除此之外，这两款机型均采用 230W/170W LEGION 超能快充，支持最高 100W PD 充电，接口方面有所区别，例如 Y9000X 支持双雷电 3 接口而 R9000X 仅为普通双 Type-C 口。