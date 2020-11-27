中国电信：截至今年 9 月 5G 共建共享已节省投资 600 亿元

11 月 27 日消息，中国电信集团有限公司副总经理刘桂清在 2020 年世界 5G 大会 “5G 全球运营商论坛”上介绍了中国电信在 5G 共建共享方面取得的进展。

刘桂清表示，中国电信在全球率先实现 5G SA 规模商用。从 2019 年 10 月中国电信宣布深圳 SA 网络全球商用首发，到 2020 年 6 月牵头发布《5G SA 部署指南》，再到今年 11 月宣布建成全球最大 5G SA 共建共享网络。截至目前，中国电信 5G 基站已覆盖全国 300 多个城市，5G 用户超 7000 万。

刘桂清指出，全球移动用户数超 5 亿的两大运营商共同推进 5G 网络共建共享，实现 “一张物理网、两张逻辑网、4G/5G 高效协同、独立运营”，并首创 200MHz 全共享的全球最高 2.7Gbps 峰值体验速率，显著地降低了 5G 建设和运营成本。截至 2020 年 9 月，已节省投资 600 亿元；电费、塔租、运营维护年化成本节约超 60 亿元。

据悉，中国电信率先攻克 NSA 共建共享关键技术。创新地采用接入网共享，核心网独立建设，双方各拥有一张逻辑上端到端可管可控的 5G 网络，支持用户不换卡、不换号同时接入共享 5G 网络。