共享充电宝悄悄大涨价：50 分钟收费 6 元

IT之家11月27日消息 据央视财经报道，最近，很多人发现自己身边的共享充电宝悄悄涨价了。“充了 50 分钟，要了我 6 块钱，以前一小时才 2-3 块。”经过了 5 年的发展，“共享充电”行业如今为何突然 “闷声涨价”？

数据显示，至 2019 年上半年，街电市场份额已超 40%，而 “三电一兽”（即为街电、小电、来电、怪兽）外的其他企业市场份额仅为 3.3%。市场格局初步奠定后，共享充电宝开始提价。2018 年下半年，大多数品牌定价还是 1 元 / 小时，2019 年 8 月开始，租金却悄然普涨。目前市面上共享充电宝价格多为 1.5 元 / 半小时、2 元 / 半小时。部分特殊场景比如电影院，有的是 2.5 元 / 半小时，景区则是 4 元 / 半小时，甚至 10 元 / 每小时。

IT之家获悉，针对最近许多用户反映的 “涨价”问题，相关企业客服表示，最近是有部分柜机价格轻微提升，是不同区域的门店根据市场情况调整收费标准，不是平台统一提价。还有的则表示，不同商家有不同收费标准。涨价的背后，除市场原因外，商家也是重要推手。随着市场竞争的激烈程度逐渐升级，对商家的抢夺也进入到了白热化的阶段。从业人员表示，有些品牌在铺设点位时直接给到商家 90% 的分成，这样算下来，1 块要给出去 9 毛，再加上业务员的提成、机器的成本和损耗，剩下的钱生存都难。竞争之下，提升对用户销售的最终价格也是最容易、最直接的多赚止损手段。