微软新 Edge 还顺手吗，这里有 9 个拓展插件推荐给你

（原标题：国产浏览器换Edge顺手吗？Edge的“装修”之路）

作为某国产浏览器的死忠，自己接触这款浏览器也有十来年时间了。前不久，由于种种原因，我将默认的浏览器换成了 Win10 自带的 Edge。说实话，刚见到 Edge 的时候，就像从精装房一下住回了 “毛坯房”，无论是操作逻辑，还是使用习惯，哪哪都显得不顺手。特别是像我这种已经被国产浏览器 “惯坏”的人来说，每天就像小孩吃不到糖一样百爪挠心。

好在功夫不负有心人，经过几天的折腾，这款 Edge 终于被俺改造个七七八八。特意记录下来，希望能对有同样遭遇的小伙伴一点启发！

1. 新标签页——Infinity 新标签页 Pro

Infinity 新标签页 Pro 是我用过的最好用的浏览器首页（没有之一），颜值很高。基本功能和其他首页一样，主要提供了常用网站和搜索栏的快速访问。Infinity 的个性化程度很高，无论是行数、列数、大小、宽窄，几乎所有你能见到的内容都支持手工调节。壁纸也很有意思，有点像 Win10 的自动壁纸，可以每隔 1 小时 / 12 小时 / 24 小时自动切换。

▲ Infinity 新标签页 Pro

Infinity 支持跨终端访问，也就是说除了能在电脑端使用以外，你也可以通过手机访问它。由于 Infinity 支持云端同步，因此无论是按钮布局还是网址标签，电脑端和手机端始终可以保持一致，省却了其他首页导入导出的麻烦。

▲ Infinity 新标签页 Pro 支持云同步

2. 双击关闭标签页——Double Click Closes Tab

国产浏览器普遍都有双击关闭标签页功能，Bug……Edge 不支持。Double Click Closes Tab 的最大功能，就是通过双击鼠标快速关闭当前网页。和国产浏览器所不同的是，前者一般是通过双击网页标签进行关闭，而 Double Click Closes Tab 则可以在网页空白处直接双击，更方便也更加人性化。

▲ 双击关闭标签

3. 恢复刚刚关闭的标签——Undo Closed Tabs Button

和 Chrome 一样，Edge 也不支持已关闭标签页恢复，如果网页出现了误关闭，只能进入历史记录手工查找，相当不便。这款 Undo Closed Tabs Button 可以一部分模拟国产浏览器的标签恢复功能，装好后会在扩展栏生成一个按钮，点开就是所有已关闭过的网址标签。你既可以单个恢复，也能通过底部按钮一次性恢复，日常使用还是相当方便的。

▲ 一键恢复刚刚关闭的网页

4. 鼠标手势 + 超级拖拽——SmartUP 手势

和其他功能不同，鼠标手势在浏览器里也算是一个刚需应用了，特别是那些被国产浏览器惯坏的小伙伴，失去后才知道珍惜。市面上支持鼠标手势的扩展不少，但用来用去还是感觉这款 SmartUp 更适合自己。SmartUP 总共支持两大功能，一是鼠标手势，二是超级拖拽。基本上装好就能用，不需要特别的适应。此外它还附带了一项小功能，可以通过 “」”手势恢复刚刚关闭过的网页，也算是一个意外之喜吧。

▲ 鼠标手势 + 超级拖拽

5. 去广告——Adblock Plus

Adblock Plus 是我一直在用的一款去广告神器，支持自动拦截和手工拦截。其中自动拦截是借助扩展内置的过滤列表实现，可以在线更新，并且也能根据自己的使用习惯随意搭配。如果碰到没拦住的广告（通常都是小网站），可以借助鼠标右键手工拦截。当然这种情况一般也不多见，通常自动拦截就已经很干净了！

▲ 去广告神器 Adblock Plus

6. 标签一键收纳——One Tab

日常上网时，总会不经意间打开 N 多网页，如果你的电脑配置不高，就会显得特别卡。这款 One Tab 的最大作用，就是将当前已打开的网页直接整理进一个列表，既节省了屏幕空间，又能大大降低浏览器的内存占用。列表中的网页可以单独打开或全部恢复，同时支持手工清理。此外 One Tab 还支持在每次打开浏览器后自动启动，当个新标签页也是不错的。

▲ 小内存电脑必装的 One Tab

7. 夜间模式——Night Shift

作为一名 “专业 “的夜猫子，很多时候我都是晚上上网，网页太刺眼一直是件让人挠头的事。Night Shift 是我试用过很多款后，最终留下来的夜间模式扩展。理由很简单，除了能将网页手工设成黑色以外，还支持随时间（或者日出 / 日落时间）自动切换。

▲ 两种夜间模式（注意图片的亮度也被降低了）

和一般的扩展只 “黑化 “网页不同，Night Shift 提供了两种 “夜间模式”，一种是大家已经习惯的 “黑化网页”，另一种则是只降低亮度，而不黑化的 “淡夜间模式”（支持修改色温）。无论哪种模式，Night Shift 都会对图片进行一定程度暗化，这也是比其他夜间扩展更人性化的地方。

▲ 支持定时自动切换，也是同类扩展中比较少见的

8. 自动翻页——Super_preloaderplus_one（油猴插件）

Super_preloaderplus_one 是一款神奇的脚本，它的作用主要分为两块，一是自动预读下一页，二是自动翻页。举个例子，当我们用搜索引擎搜索一个关键词后，正常情况下需要用鼠标点击翻页。但装好这个脚本后，所有页面都会自动合并在一起，直接滑动滚轮即可浏览。同时由于 Super_preloaderplus_one 的预加载机制，在这种模式下，网页加载速度也要快于传统的翻页模式，也算是很划算的一处改进了！

▲ Super_preloaderplus_one 的自动翻页功能

9. 电脑登录轻松——拒绝二维码登录（油猴插件）

不知从什么时候开始，越来越多的网站开始使用二维码登录，尽管还保留着传统的账号登录方式，但每次都要手工切换，也是挺麻烦的。“拒绝二维码登录”顾名思义，就是在登录网站时不显示二维码，直接呈现传统的账号名登录。不多说了，懒惰就是第一生产力！

▲ 登录页面默认不显示二维码

写在最后

除了上面这些功能扩展外，其余的像智能填表、多端同步、一键截图、阅读模式等功能，已经可以通过 Edge 的内置功能实现。经过这几天的使用，我对新版 Edge 也算是有了一次近距离接触。特别是安装了上面这些插件后，总体在易用性方面已经和国产浏览器不相上下。

而且由于 Edge 所支持的扩展云同步，即便在其他电脑登录，已安装的扩展也会被自动同步过去，实现了无缝衔接。

同时 Edge 所擅长的多端同步及触屏浏览能力，也是明显超越国产浏览器的。总体来说，这一次的切换还是蛮顺利的，如果你也遇到了和我类似的 “尴尬”，不妨也来试一试吧！