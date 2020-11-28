终于能发大文件但还那么抠，盘点微信种种值得吐槽的问题

（原标题：终于能发大文件但还那么抠？吐槽微信种种问题）

微信更新了，这一次让用户可以发送 “大”文件了，不过所谓的大大文件也限制在了 200M，这又引发了大家的吐槽。那么微信还有哪些让人用得不爽的地方？本文让我们一起来吐槽一下，看看有你认同的槽点不。

发送文件大小限制 都 0202 年了还那么小气

在前一阵子上网课的时候，老师们最头疼的就是在微信群里发送文件了。那文件大小限制太小，导致经常有文件因为过大而无法发送。转网盘吧，一些家长又在抱怨，真是难！

● 在手机微信中发大视频会给压缩得惨不忍睹，而微信 PC 版中视频不能超过 25M 大小的限制，这就让娃班里的老师们每每求助于我。对于小于 200M 的教学视频，那好办，改后缀为 m4v 就好了，而但对于大于 200M 的视频就只能启动视频压缩软件了。

图 1 微信视频大小限制

图 2 微信文件大小限制

现在新版微信中已经将视频大小限制提升了，但是虽然提升到了 200M，但是依然引起不少用户的吐槽，因为现在手机拍摄的高清视频，30 秒就可能超过这个 200M 的限制。于是高清视频又变成了压缩视频了。此外，文件传输也有问题，不能断点续传。

图 3 30 秒高清视频 401M

关于语音的 加上进度条就那么难么

接着就是关于语音消息那些事儿。语音消息多好，不用打字，直接说就好了，可是语音消息有时候也会带给用户不少的麻烦。

● 语音没有进度条：小编一直想要的语音消息进度条，早就传说会加上这个功能，结果手机 QQ 加上了，都 2020 年了，微信至今没有动静。好友发来一长段消息，重要的内容只在后面的几秒钟，但是想要重听的话，又得从头再来一遍。如果有进度条，就可以直接拖动到后边收听。

● 其他关于语音的吐槽：录制语音时没有时间显示、语音不能转发、语音只能收藏不能保存。

图 4 长长的语音要重听让人抓狂 图 5 手机 QQ 里的语言消息进度条

关于群发的：给个快捷入口行不行

● 群发麻烦：多少人就因为想群发消息结果不小心建了一个聊天群的，小编老妈就因为想群发个消息吧一堆人拉到了一个群里。群发一条消息还要 我→设置→通用→辅助功能→群发助手。就不能直接点给入口么？

图 6 隐藏的颇深的群发助手

微信群里有哪些不爽之处？

● 陌生人不能像 QQ 那样进行临时会话，非得加上好友才能聊天，有时候想跟群里的某个人就问一件事情都得加个好友才能对话。不过这一点，凡事都有两面性，因为如果可以临时对话的话，某些群里的核心人物微信就会响个不停了，加上骚扰问题，所以有这个功能时最好加个开关。

● 当人数少时，无需用户是否同意都强制入群，入群后手机便响个不停。能不能做到入群无论群人数多少都需要经过用户同意。

● 当群消息太多时，有 @我的消息时，无法直接跳转到该条 @我消息。

● 没有彻底屏蔽该群的选项：只能消息免打扰，群里聊天和斗图的群友们不断的消耗咱的流量和存储空间，这还不算，还总有小红点冒出来，排序到聊天列表前列。

图 7 QQ 里的屏蔽群消息 图 8 微信只有消息免打扰

● 没有单独屏蔽某个群友功能，管理员也无法禁言某个成员。小编就遇见过有个群两个成员在吵架，刷了一天，只能屏蔽群了事。

● 没有统一的群文件功能，QQ 里的群文件功能非常好用，方便群友们分享文件资料。而微信中只有依靠查找聊天记录来寻找需要的文件

● 任何人都可以修改群名的设置。这就让我想起了家长群刚建立时闹的笑话，一个家长可能是想备注群吧，但是却选择了修改群名，结果把群名改成了 XXX 学校群。老师改了过来后，又给改了回去，直到老师在群里说 “请不要修改群名称”才告一段落。

● 不能像 QQ 那样查找群。

● 新手机登录后，没有保存在通讯录的群找不到了，要等群里有人发言才能看到。小编的某个群一直没人发言，小编想用，就只能让群里的某个成员先在该群发个消息才能 “激活”该群。

重要资料记得保存：文件过期将被清理

● 老师们在群里发了文件过来，当时忙着事忘了保存，几天后想起再去查看时，一个杯具就来了，“文件已过期或已被清理”。群里发的文件我也就忍了，私发的文件也给我文件已过期就不能忍了，就不能设个开关让用户选择是否自动保存文件到本地么？

图 9 文件过期的杯具

朋友圈里的乱象：想看的内容海底捞

接着就是朋友圈了，在朋友圈里查看好友们分享的日常状态，那是许多用户每天都要做的事儿，可是现在的朋友圈出现微商刷屏几率太高，再加上随机的官方广告，正是 “广告里插播电影”，让小编都不想刷圈了，甚是让人烦恼。除了这个，朋友圈还有哪些让用户不爽的功能呢？

图 10 朋友圈微商泛滥 图 11 官方广告

● 别人点赞关我啥事？给别人的朋友圈点赞后，如果你的微信好友也给该条朋友圈点了赞，微信就会 “贴心”的告诉你，虽然可以事后可以屏蔽，问题是需要逐个进行屏蔽啊，这根本无需如此。

● 不能对好友单独设置朋友圈查看范围，只能全部好友一起设置，一起都只能查看三天吧。我想让某个好友拥有查看我所有朋友圈的权限，都不能实现。

● 朋友圈只能点赞：有时候看到朋友发一些倒霉的事儿，那是点赞呢还是点赞呢？怎么就不能有拥抱之类的其它互动呢？还有为啥没有踩的功能？能匿名踩一下最好。

图 12 只能全部好友一起设置

● 朋友圈不能发原图是最多用户吐槽的，经过微信的压缩，有些照片会变得惨不忍睹。

● 朋友圈只能发 15 秒视频，15 秒太短。不过目前可以使用视频号和微视来绕过 15 秒限制，发送 30 秒机 60 秒视频了。

图 13 只支持 15 秒视频

● 朋友圈不能发 GIF，看到好看的 GIF 不能分享到朋友圈啊。这个估计腾讯是不会开放了的，上次开放朋友圈评论允许动图，结果一堆人评论不可描述动图，结果就是关了呗。哦，对了，在朋友圈发布不可描述图片属于传播淫秽物品，警察叔叔可会上门的！

● 我想看重点关注的好友发的朋友圈就得在几十上百个好友发的朋友圈中海底捞，要不就逐个查看去？如果有了朋友圈分组，想重点关注的那几个人发的朋友圈一下子就统一查看完了，多好。

用越久身材越臃肿！什么时候可以瘦身

● 大家都知道，无论是手机微信还是微信 PC 版，随着使用时间的增多，占用的磁盘空间也就越多，占用上 G 的空间的情况可并不少见，小编有次帮亲戚清理手机时就看到过占用 10 多 G 空间的。用自带的存储空间清理功能虽然可以瘦身，可是瘦身后的微信依然占用不少空间。

图 14 小编这还是前不久才清理完毕的

私人与工作，两个账号切换太麻烦

● 许多人都有两个微信号，一个私人使用，一个就是工作使用，切换来切换去的甚是麻烦。于是很多用户就用起了多开软件，可是最近使用多开软件可能会导致微信封号。能不能来个官方的双号微信版啊，虽然知道这是个奢求。

图 15 切来切去很麻烦

让人头疼的聊天记录

● 微信中的聊天记录可是个大麻烦，换手机的时候聊天记录迁移时的龟速，还有只能使用电脑来备份聊天记录。忘记备份了丢了手机的话，就彻底丢失聊天记录，没有聊天记录云存储功能就是麻烦。就不能出个聊天记录云备份功能？虽然这个功能出了的话可能是会员专用。

图 16 聊天记录备份与迁移

能不能做得彻底一些？拉黑好友的疑惑操作

● 删除或拉黑联系人了，可是却还在对方的联系人列表中，这是为何？甚至因为此，兴起了一堆查看谁删除了你、谁拉黑了你的工具。就不能在用户拉黑或删除联系人时，同时在对方微信中进行移除操作么？

微信电脑版也有吐槽的地方

● 微信电脑版没有帐号密码登录功能：非得手机微信扫一扫。我如果急着用微信 PC 版，那可能是因为我用不了手机，所以你让我手机扫码认证这不是个坑么？

图 17 非得扫一扫登录

● 微信 PC 版一直特地没有加上朋友圈功能，是怕大家上班时刷圈还是怎么的？发不了红包也抢不了红包，不能付款，这是基于安全考虑么？

图 18 不能抢红包

总结

微信诞生已经很多年了，作为最流行的 IM，它的功能体验实在称不上是顶尖，无论微博论坛各类社区，“教张小龙做微信”的大有人在，就很好地印证了这一点。怎么样，你认为微信还有哪些值得重点吐槽的地方？