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美国富豪资产不仅对新冠 “免疫”，还增加了 1 万亿美元

新浪科技 2020/11/28 7:15:01 责编：远洋
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美国亿万富翁们不仅对新冠 “免疫”，还在疫情期间不断壮大，集体财富大增。政策研究所（Institute for Policy Studies）的 Chuck Collins 进行的一项分析发现，自今年 3 月份以来，美国亿万富翁们的财富增长了 1 万亿美元，增幅超过 34%

但在 2008 年的金融危机中，情况并非如此。当时，福布斯 400 名最富有的人花了三年时间来弥补大衰退带来的损失。

分析显示，在 3 月 17 日至 11 月 24 日之间，亚马逊 CEO 杰夫 - 贝佐斯（Jeff Bezos）的财富增长了 694 亿美元，身家达到 1824 亿美元，稳坐全球首富宝座。特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 - 马斯克（Elon Musk）的财富增长在榜单中最为惊人，同期财富猛增了 414%，从 “仅”246 亿美元攀升至 1262 亿美元，超越比尔 - 盖茨（Bill Gates），成为仅次于贝佐斯的全球第二大富豪。

该分析深刻反映出当今美国财富不平等的鸿沟：分析指出，美国亿万富翁如今坐拥 4 万亿美元，占该国所有私人拥有财富的 3.5%。亿万富翁们的财富是美国最低 50% 的家庭（约 1.6 亿人）所拥有财富的两倍。

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关键词：马斯克贝索斯比尔盖茨

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