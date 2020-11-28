广东：制作传播 “大胃王”视频将受惩处

IT之家 11 月 28 日消息 据南方 + 客户端报道，11 月 27 日下午，《广东省人民代表大会常务委员会关于制止餐饮浪费的决定》（以下简称《决定》）表决通过。《决定》明确要求禁止制作、传播、宣扬量大多吃、暴饮暴食以及其他浪费食品的节目或者音视频信息，违者将受惩处。

《决定》规定，禁止制作、传播、宣扬量大多吃、暴饮暴食以及其他浪费食品的节目或者音视频信息，同时，网络音视频服务提供者也要加强音视频信息的审核，及时制止涉及餐饮浪费音视频信息的传播。如果违反该规定，制作、传播此类节目或者音视频信息，将由广播电视主管部门、网信部门依法予以处理。

对于餐饮场所临近保质期的食品如何处理，《决定》要求，餐饮经营者、食堂等要分类管理，在确保食品安全的前提下，鼓励予以捐赠，同时要求民政部门建立捐赠需求快捷对接机制，引导餐饮经营者、食堂等向慈善组织、救助机构等捐赠尚在保质期内可正常食用的食品。

IT之家了解到，对于近几年发展迅速的网络餐饮服务行业，《决定》也明确了其在制止餐饮浪费方面的职责，要求网络餐饮服务平台在显著位置提示消费者适量点餐，避免浪费，通过网络餐饮服务平台提供服务的餐饮经营者，需向消费者提供食品分量、规格、建议消费人数等信息。