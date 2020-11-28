一个时代终结：P2P 公司全部归零

又一个时代终结了！曾经红极一时，又让许多人身陷漩涡的 P2P 网贷公司完全清零了。

11 月 27 日，在财经年会 2021 上，中国银保监会首席律师刘福寿表示，金融资产盲目扩张得到根本的扭转，其中，影子银行风险持续收敛，规模较历史峰值压降了大概 20 万亿元。

“互联网金融风险大幅压降，全国实际运营的 P2P 网贷机构由高峰时期的约 5000 家，我们逐渐压降，到今年 11 月中旬完全归零”。

此前 10 月 22 日，中国银保监会副主席梁涛透露称，全国实际运营的 P2P、网贷机构到今年 9 月末只剩 6 家，借款借贷规模及参与人数连续 27 个月下降。

5 年前，P2P 公司借着互联网金融的东风大量涌现，最高的时候有五六千家。

2016 年 4 月，国务院办公厅印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，对 P2P 进行重点整治。

方案中提到，P2P 网络借贷平台应守住法律底线和政策红线，落实信息中介性质，不得设立资金池，不得发放贷款，不得非法集资，不得自融自保、代替客户承诺保本保息、期限错配、期限拆分、虚假宣传、虚构标的。

近几年来，P2P 网贷清退和转型工作一直在进行中。今年 6 月底只有 29 家在运营，8 月进一步缩减到 15 家，9 月底则只剩 6 家，11 月中旬终于彻底归零。

今年 8 月中旬，银保监会主席郭树清曾表示，专项整治工作基本结束后，将转入常规的监管。