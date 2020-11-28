黑色星期五来临，亚马逊面临年度重大考验

黑色星期五拉开假日购物季的序幕。

亚马逊和其他零售商则面临着巨大压力，他们必须证明，在疫情和假日购物狂欢的双重夹击下，自己有能力处理高于平均的在线订单量。相比往年，今年预计将有更多消费者在网上购买礼物，这或将意味着虚拟货架上的商品更快地被售出，而货运能力日趋紧张。

相比年初时候的手忙脚乱，亚马逊为假日季已经做好了充分准备。疫情爆发的最初几个月，是迄今为止对亚马逊仓储和交付能力的最大考验。该公司努力试图满足大量需求，然而激增的需求还是罕见地打破了该公司的两日交付承诺。

自此之后，亚马逊花了数月时间来完善自身的配送和物流系统，以确保假日购物季系统可以流畅运行。该公司还提高了运输能力，大幅增加仓库员工数量，并在靠近消费者的仓库增加更多商品选择。

亚马逊一直在积极扩大仓库规模，以拥有更多货物存储空间。今年到目前为止，该公司已经在美国和加拿大新增了至少 75 个新配送中心、分拣中心、地区航空枢纽以及配送站。

亚马逊表示，其将招聘 10 万名季节性员工，以应对今年的假日购物季需求。去年同期，亚马逊雇佣了 20 万名临时工。但是，自从疫情以来，亚马逊一直在大幅度地招兵买马。3 月到 4 月之间，亚马逊新增了 17.5 万个运营职位；9 月份，又增加了 10 万名工人。

这意味着亚马逊将成为少数几家经得住 “货运延迟和混乱”考验的零售商。所谓 “货运延迟和混乱”，即在假日季主要的承运商将面临运力短缺的难题。

“亚马逊是一台运转良好的机器，”电商顾问公司 Ideoclick 的战略与分析副总裁、前亚马逊高管安德里亚 · 利（Andrea Leigh）解释说，“他们不会在这个假日季中倒下。”

即便如此，亚马逊仍可能会做一些微小的调整，来缓解假日季的负荷。

本周初，亚马逊着重介绍了一些替代的配送方案，允许假日季的购物者从附近的实体零售店和社区 “中心”自提包裹。该公司还推出 “亚马逊日”服务，即让购物者在某一天收到全部的亚马逊订单，而不是在一周内不同时间收到不同的订单。

有人认为，亚马逊推出这些措施是为了在假日的配送高峰期释放部分最后一英里配送能力。但亚马逊否认了这种说法。该公司表示，这些服务旨在 “为消费者提供更多选择”。

安德里亚 · 利说，她还注意到，亚马逊提高了退货时的预约取货费用。目前，亚马逊首先建议购物者将要退回的包裹放在 Kohl’s 便利店、亚马逊储物柜或 UPS 商店。

一名亚马逊发言人否认，该公司鼓励消费者将退回的包裹寄放在别处或提高预约取货的费用。

“这并非事实，”这位发言人说，“亚马逊为消费者提供了多种免费、简单、便捷的退货方式。”

安德里亚 · 利还说，亚马逊可能会在结账时，为选择 “非加急派送”的购物者提供优惠，或者在结账时默认勾选该选项，来巧妙地暗示购物者选择 “非加急派送”。亚马逊已经在结账页面设置横幅广告，告诉消费者如果他们愿意为订单多等待几天的话，可以获得 3 美元的折抵优惠。

亚马逊发言人并未回答有关非加急派送是否有利于该公司的物流网络或 “亚马逊日”是否减少运输成本等具体问题。

目前尚不清楚消费者是否真的会在结账时选择 “非加急派送”。电商研究公司 Marketplace Pulse 的负责人尤扎思 · 卡祖科纳斯（Juozas Kaziukenas）认为，即便有优惠，消费者 “仍不一定买账”。

“亚马逊不能让人们去接受长达一周的配送，因为已经有很多人在抱怨 Prime，抱怨没有在两天之内收到包裹，”卡祖科纳斯说，“如果再延长交付时间，人们的抱怨只会越来越多。”

如果消费者不愿意等待额外的时间，那么至少亚马逊还可以将部分需求转移给第三方卖家。据报道，部分商家表示，亚马逊已经在部署这个策略。

一要求匿名的商家表示，他们已经看到商家配送商品的订单量激增。所谓商家配送商品，即卖家自己管理库存，自己直接向买家发货。一名亚马逊发言人否认该公司将订单转移到自己的配送网络之外。

“东拼西凑的传闻不一定属实，”这位发言人说，“亚马逊已经重金投资我们的配送和物流能力，以便在这个假日季快速地交付订单，我们也没有改变向消费者提供服务的方式，也没有将亚马逊配送的订单转嫁给卖家配送。”

随着假日季接近尾声，亚马逊也可以使用其在疫情期间使用过的工具，来控制需求。在三月份到五月份之间，亚马逊曾进行过一系列调整，来刻意使购物者减少订单，这些调整包括从主页移除 “Daily Deals”，以及停止发放优惠券和产品推荐。

“四季度末，亚马逊十分有可能会故技重施，因为对亚马逊来说，这是管理网站销售量的一个有效方法。”卡祖科纳斯说。

但是对于亚马逊来说，真正的挑战在 12 月中旬。届时，主要的承运商 UPS、联邦快递和邮政服务将开始执行假日购物最后期限。12 月 15 日之后，这些承运商将不再保证，地面交付订单会在圣诞节之前到达。

这非常有可能导致没有及时购买礼物的买家大量涌向亚马逊网站，因为得益于该公司强大的配送队伍，亚马逊是少数几个可以确保在十一小时内按时交付订单的公司。

“对亚马逊来说，12 月 16 日才是真正的黑色星期五，”第三方卖家顾问、亚马逊服务前负责人詹姆斯 · 汤姆森说，“这将是前所未有的局面，不仅因为圣诞将至、也因为疫情，今年是在线购物的大年，更因为其他所有人都在依赖承运商配送商品，而承运商显然压力巨大。”

亚马逊依然借助 USPS、UPS 和联邦快递配送部分包裹。但该公司内部的物流网络——涉及卡车、飞机、配送货车及签约配送司机等，承担了越来越多的交付份额。

亚马逊称，在美国和全球范围内，亚马逊物流网络交付的货物占总货物的 50% 以上。该公司的配送团队将如同往年一样，在假日季发挥重要作用。