带口罩的你，还能等到苹果 iPhone 的屏下指纹吗

近日，天风国际郭明錤在报告中表示，苹果有望在明年使用光学屏下指纹。并且他判断从 2021 年开始，光学屏下指纹将成为智能手机行业的主流。

在疫情常态化的今天，对于苹果用户来说，最恼人的除了出门要记得佩戴口罩，可能就是戴着口罩无法顺利「刷脸」了。

不仅如此，由于苹果 FaceID 背后的 AI 算法在每一次刷脸中迭代，因此你可能会发现，在一次又一次的由于戴口罩导致的无法识别中，你的 FaceID 正变得越来越不认识你。就算是摘了口罩，识别的准确度也在下降。

在近一年的被疫情影响的生活中，iPhone X 及后续系列的苹果用户们估计不止一次产生过这样的疑问——问什么我的手机不能在刷脸的同时支持指纹识别？在屏下指纹已经被安卓机广泛应用的今天，为什么苹果仍旧不采用这一技术？

最直观也是最容易被人理解的原因当然是 FaceID 是更无感的技术，不需要用户主动按压。然而，当疫情常态化，FaceID 不再无感，甚至成为让用户一遍一遍输入密码的「罪魁祸首」时，iPhone 12 系列仍旧没有增加屏下指纹功能。这一问题还能被如此简单解释吗？

为了获得更深层的答案，我们较真儿地和从事手机硬件研发的工程师以及长期观察苹果的消息人士聊了聊，以下是我们的发现。

早有技术储备

iPhone X 是第一代支持苹果 FaceID 的手机，于 2017 年 9 月发布。2018 年初，vivo 发布全球第一款可量产的屏下指纹手机。从时间上来看，屏下指纹技术的量产要晚于第一代搭载 FaceID 技术的苹果手机 iPhone X 的上市。

在指纹识别方面，苹果是业界的先驱者，代表作是从 iPhone 5s 开始采用的 Touch ID。但这次，在屏下指纹的浪潮中，苹果没有入局，甚至没有让自己的技术方向朝着屏下指纹做一点偏斜。

2018 年 1 月，vivo 发布全球第一款可量产屏下指纹手机 vivo X20Plus | 极客公园

表面上看，是 iPhone X 没有搭上屏下指纹的车，但事实上，在 iPhone X 上市之前，苹果就已经掌握屏下指纹技术，并且是「很早之前」。

2014 年，苹果收购微 LED 技术供应商 LuxVue，后者拥有一项名为「配备红外二极管的交互式显示面板」的技术专利，这一专利指向屏幕指纹识别技术。收购 LuxVue 后，苹果将这项仍在申请中的专利转至自己名下。2017 年 2 月，这项专利获批。

收购 LuxVue 并不是苹果在屏幕指纹识别方面的唯一一次大动作。在 Google Patents 上搜索苹果公司名下的「screen」+「fingerprint」关键词，可以得到 20 条结果。

做屏下指纹，对苹果来说不是难事。在有技术储备的前提下，苹果选择了 FaceID 而非屏下指纹方案，主要是由于早期屏下指纹技术的不成熟。

一位曾深度参与 vivo 屏下指纹模块测试的工程师告诉极客公园，在早期，3D 人脸识别的安全性远高于屏下指纹，这是苹果没有采用屏下指纹方案的首要原因。

安全是第一优先级

当时，主流的屏下指纹方案有两种，一种是以 Synaptics 以及汇顶科技为代表的光学屏下指纹技术，另一种则是以高通为代表的超声波屏下指纹技术。

前者是当时国内安卓厂商普遍采用的技术，优点是成本低、可以湿手识别，缺点是只能在屏幕开启最高亮度的情况下进行识别。后者无需最高亮度、安全性更高，但不能湿手识别，用户体验不好，同时成本也更高。

可以看到，不论是哪种方案，在当时都并不完美。并且，在成本和用户体验之外，屏下指纹技术在当时有一个致命问题是苹果最为在意的，那就是安全性。

遥想 FaceID 之前的 Touch ID 技术，其原理是通过电容解锁，需要带有微电流的生物体才可以识别。但上述两种屏下指纹识别技术，不论哪一种都不是活体检测，在屏下指纹识别手机刚刚上市的时候，甚至出现过橘子皮解锁这样滑稽的安全事件，这显然不是苹果所能接受的。

安全和隐私在苹果官方被列为最高优先级，这从苹果不允许美国政府监控、破解 iPhone 就可见一斑。苹果甚至因为隐私保护而不允许自家的 Siri 团队收集机主信息，在产品迭代及优化面前，苹果选择了保护用户隐私。

在这样的产品设计哲学下，苹果选择了尽管更贵，但却可以活体检测的 FaceID 技术。它能够通过面部肌肉的微动作识别机主，即使佩戴 1:1 的仿真面具仍不能破解，确保了用户信息的安全。

除此之外，FaceID 所承担的，并不仅仅是屏幕解锁一项功能，还有定制化 emoji 等软件功能。因此尽管「刘海屏」下的 3D 模组成本高达屏下指纹模组的 2-6 倍，苹果认为其仍旧能够值回票价。因为押宝在上面的，是软件生态的更多玩法。

口罩将如何改变苹果？

疫情常态化的今天，当屏下指纹成为苹果用户最羡慕安卓用户的功能之一，苹果会否作出改变？

首先，当初苹果不选择屏下指纹的首要原因仍旧没有被攻克。上述曾深度参与 vivo 屏下指纹模块测试的工程师告诉极客公园，经过几年的发展，屏下指纹的安全性已经得到了大幅提高。但尽管如此，屏下指纹技术仍不能进行活体识别。

若在 FaceID 的基础上增加指纹识别功能，就意味着安全性的降低。毕竟，整个手机的安全性取决于安全等级更低的解锁方式。

其次，当前的屏下指纹识别模组需要占据较大的机身内空间，并且由于较厚，这类模组的存在往往挤占电池的体积，但相较于「解锁」这样的单点用户体验，续航时间是手机最基本的评价参数。

另外，尽管屏下指纹识别模组成本价较低，但以 iPhone 的利润率计算，传递到终端消费者处，售价仍将升高数百元。

常见的光学屏下指纹识别模组，由一个图像模块和一个独立芯片组成 | 极客公园

一位长期观察苹果的消息人士分析，苹果大概率不会考虑增加屏下指纹功能，因为其设计哲学就是要尽量简单，不要复杂。「苹果只要一条路，按下 Home 键永远回到桌面，FaceID 足够好，就让用户一直用。」

更加值得一提的是，苹果有足够强大的产品矩阵做支撑。就算没有屏下指纹，FaceID 又因为口罩不那么灵光，让 Apple Watch 解锁 iPhone 也比往手机里塞一个硬件模组要简单。

「Apple Watch 可以解锁 Mac，让它解锁 iPhone 就更不存在技术障碍。蓝牙、NFC 都可以搞定，但是苹果没这么做，本质上还是对 FaceID 自信」，前述消息人士表示。

该消息人士进一步阐述道：「如果疫情真的长期持续，最终将欧美国家改造成如日韩一般拥有『口罩文化』的国家，那么苹果可能会考虑增加屏下指纹，否则苹果是不会变的。」

一如往年，关于苹果下一代新机的谍报正以每天几条的速度被曝出。但也一如往年，最后新机发布时，这些传闻又最终被证伪。

近日，又有苹果屏下指纹专利曝光的消息出现。然而，在前文所述的种种原因下，好像另一种声音更为「靠谱」——侧面指纹识别。

据 DigiTimes 报道，手机产业链近期频传苹果极有可能将 iPhone 指纹识别功能改为手机侧面设计。并且从台系供应链端的消息看，Andorid 阵营品牌已经开始跟风，第四季度多家品牌手机厂商已将 2021 年上半年的新机设计改为右侧指纹识别。

或许是想要在疫情期间对 FaceID 进行补充，苹果又会走回用电容识别微电流的「安全路」。