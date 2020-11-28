紫光展锐：5G 终端也需要切片，已有 Modem 中心化解决方案

网络切片，是 5G 应用的一个热门技术。通俗来说就是将运营商网络进行逻辑划分，将资源和服务进行逻辑隔离，不同等级的业务数据可以在不同逻辑层面的网络切片上传输，从而满足不同业务场景对网络的数据传输速率、安全性、可靠性等多方面的差异化需求。

网络切片是 5G 走向行业应用的关键技术。那么，终端是否也需要切片？紫光展锐的答案是 “需要”。

在近日举办的 2020 中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动联合紫光展锐、中兴通讯等产业链合作伙伴共同完成了业界首个 5G 终端切片目标方案的应用演示，标志着 5G 终端已具备切片能力。更早之前，紫光展锐助力中国联通发布了全球首款支持完整 3GPP 标准化网络切片和 eSIM 的 5G CPE VN007+。这款终端可广泛应用于智慧工厂、智慧交通、智慧农业、智慧能源、智慧医疗、移动直播等场景。

“通信行业几十年发展都有这样一个规律：端网协同。只有网络没有终端的配合，服务是没有办法最终落地的。”紫光展锐产品规划总监汪大海在媒体沟通会上介绍，经过运营商的测试，网络切片已经接近商用水平；终端侧也是很复杂的系统，包括应用程序、操作系统、基带芯片等，需要打通，让切片在终端和网络之间做切片匹配。“这次展锐和中国移动的 5G 终端切片业务演示，就是在终端和系统上已经完成了切片的端到端打通。”

当然，汪大海承认，终端切片还存在落地难题。原因一是应用程序的改造，此前应用程序发起连接，不会区分网络制式，操作系统智能联网，应用终端切片则需要对应用程序进行改造。再就是终端形态，未来 5G 时代，各类行业终端涌现，不一定采用安卓操作系统，不同的操作系统如何落地也很有挑战。最后是产业合作，切片是端到端的，需要整个产业链的垂直整合。

针对上述挑战，紫光展锐目前已经做了一些工作。一是调制解调器中心化，将切片和网络之间做切片选择的动作放在 Modem（调制解调器）里，适配各类操作系统。二是面向智能手机，扩展操作系统能力，让应用程序和操作系统之间的切片网络连接打通。三是联合运营商一起开发 “切片管理器”或者叫 “切片分发器”，面向上百万应用程序，使得应用程序不需要修改即可以使用切片技术。

从 C114 了解看，除了紫光展锐，目前尚无芯片厂家公布任何 5G 终端切片方案。紫光展锐产品规划副总裁夏晓菲透露，终端切片有两种方案，一是操作系统中心化，二是 Modem 中心化。紫光展锐选择了 Modem 中心化方案，主要是认为这样对整个系统快速部署 5G 切片的应用代价最小，避免了操作系统和应用做大量改动。目前不确定会有其他芯片厂家跟进。

夏晓菲表示，无论是 C 端还是 B 端，都可以采用切片技术，紫光展锐和中国移动的联合演示，就是面向 C 端的。“消费者会喜欢带有切片功能的手机，比如可以在玩游戏时采用切片套餐服务，保证低时延。反过来，终端厂商，运营商也会很有动力去推进切片部署。”

汪大海还补充了终端切片的一个好处：降低功耗。功耗是 5G 商用的一个 “老大难”，毕竟业务发起时候需要的应用变多了，芯片功耗就会增大。通过切片给每一个用户想要的服务，实际上就更精细化的运营，反而可以降低平均功耗。

据了解，中国移动明年可能会在 5G 终端切片上有一些动作，目前尚不知在 B 端还是 C 端率先商用。夏晓菲指出，行业正在推动 5G 行业应用，目前已有较多试点案例，对低时延等诉求相对强烈，不过 C 端商用进度更加靠前。“整个部署节奏，还是看运营商具体的时间安排。”