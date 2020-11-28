第三批到来，小米 CC9e 推送 MIUI 12.0.3 稳定版更新，仍存在 Bug

IT之家11月28日消息 根据小米社区网友消息，继此前小米CC 9 之后，今日小米 CC 9e 手机也获得了官方推送的 MIUI 12 稳定版更新，系统版本为 V12.0.3.0，更新大小为 2.3GB。小米官方称，本次更新属于灰色测试，未推送到所有用户。

此前根据小米官方的 MIUI 12 推送名单，第三批更新 MIUI 12 的手机包括：小米 CC9e、小米 Note3、小米 MAX3、小米 8 青春版、小米 9 SE、小米 MIX2、小米 6X、Redmi Note 8、Redmi 8、Redmi 8A、Redmi 7、Redmi 7A、红米 6 Pro、红米 6、红米 6A、红米 Note 5、红米 S2。其它机型也正在测试开发版，预计接下来会陆续推送 MIUI 12 正式版。

根据小米社区用户爆料，新版本的 MIUI 12 虽为正式版，但也存在着不少问题，比如耗电过高、卡顿、息屏显示耗电大等问题，小米官方技术人员也及时回复了这些反馈。

小米官方人员在社区中回复，本次更新为灰度测试。灰度测试的目的是在大版本更新前，随机给一小部分用户进行更新推送，以检验系统完成度，统计用户反馈，以便于后续推送到所有用户。

据IT之家了解，小米 CC9e 采用了高通骁龙 665 处理器，与 CC9 同样主打拍照，采用了索尼 4800 万像素主摄以及 3200 万像素前置摄像机，支持 AI 人像模式便于自拍。手机搭载了 6 英寸 AMOLED 屏幕，有着屏幕指纹识别技术，重量仅为 173.8g。小米 CC9e 首发价 1299 元起。