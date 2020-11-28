海阳核电站 450 万平米核能供热项目正式开工：2021 年建成投用，首个零碳供暖

IT之家 11 月 28 日消息 据央视、国资小新报道，11 月 25 日上午，全国 “零碳”供暖城市创建暨国家能源核能供热商用示范工程二期开工仪式在海阳核电举行，海阳核电 450 万平米核能供热项目正式开工，在 2021 年建成投用后实现海阳城区核能供暖 “全覆盖”，创建全国首个零碳供暖城市。

IT之家获悉，目前，燃煤供热仍是北方地区的主要方式，能耗高、碳排放量大、氮氧化物及其他污染物排放多。而核能供热安全稳定清洁可靠，各类污染物、二氧化碳等均可实现零排放。山东核电加大核能综合利用发展力度，核能供热为 “十四五”时期经济社会高质量发展提供全新的能源方案。

△核能供热传输的是能量不是介质

核能供热从核电机组二回路抽取蒸汽作为热源，通过核电厂内换热首站、厂外供热企业换热站进行多级换热，经市政供热管网将热量传递至最终用户。热能从核电厂到用户家要经过四到五个换热站的热传输，每个环节都是闭路循环，只有热量交换，没有水的交换，进入到居民家的只有热能。由于核电厂持续保持平稳运行，可以实现热能稳定输出，进而保证用户家中的供暖体验。

二期 450 万平米核能供热项目在提高能源利用效率、减少碳排放方面具有显著优势。届时海阳核电厂热效率将提高 3.25%，预计每个供暖季节约原煤 10 万吨，减排二氧化碳 18 万吨、烟尘 691 吨、氮氧化物 1123 吨、二氧化硫 1188 吨，相当于种植阔叶林 1000 公顷，将改善海阳供暖季大气环境，减少环保投资、缓解燃煤运输压力，对保障北方清洁供热、促进 “碳中和”目标实现、改善区域生态环境具有重要示范意义。

450 万平米供热项目的顺利开工，是建立在一期 70 万平米良好实践的基础上。2019 年，海阳核电建成了国内首个核能商业供热项目，2019-2020 首个供暖季持续供热 136 天，居民普遍反馈供热可靠、稳定、效果好。山东省能源局委托独立第三方对首季运行情况进行了评估，评估指出该项目清洁、安全、稳定、高效，在技术上取得了核能利用效率的提升，经济上具备了与燃煤供热持平的竞争力，具有大规模推广应用价值，被国家能源局命名为 “国家能源核能供热商用示范工程”。