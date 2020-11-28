消息称三星 Note 系列手机将被取消，「超大杯」元老为何谢幕

虽然大家都吐槽这几年的手机陷入了创新乏力的怪圈，但不可否认的是，怪圈里依然发生着一些有趣的小变化，今年的变化是「超大杯」手机的流行。与常规旗舰相比，超大杯拥有更尖端的技术，更出色的品质和工艺，当然这也体现在价格上。

但需要指出的是，「超大杯」并不是今年突然出现的，如果要细究起来，三星在 2011 年发布的 Galaxy Note 也许才是真正的元老。它比当时的旗舰 Galaxy S2 屏幕更大，功能更强，还多了一支手写笔，之后的市场表现也证明，Note 系列确实得到了很多用户的称赞。但现在，这位元老可能要谢幕了。最近有韩国媒体传出消息，声称三星将在下一次换机周期时砍掉 Note 系列。

最早的「超大杯」手机

2011 年，手机的命名里还没有 Plus、Pro、Max、Ultra…… 但出现了 Note。

我们可以回忆一下，当时的 iPhone 4s 延续了上代 3.5 英寸小屏幕，而同期的安卓手机普遍为 4 英寸左右，现在想起来确实有些难以置信，有种「小屏幕限制了想象力」的感觉。就在这种背景下，5.3 英寸的 Galaxy Note 出现了，这个「巨屏」手机扮演了搅局者的身份，不过它搅的可能不止手机的局，还有平板。

平板在当时是一种全新的品类，iPad 的出现让大家觉得笔记本电脑已经没有必要了，PC 出货量也开始了长达数年的下滑，绝大多数头部 PC 厂商如联想、惠普、华硕，以及手机厂商如摩托罗拉、索尼、甚至是黑莓都纷纷进入平板领域。当然，三星同样布局了平板，而且还想在手机上寻找突破口，Galaxy Note 就是这样出现的，它的屏幕尺寸介于手机和平板之间，又能塞进口袋，同时具备着手机和平板的特点。

市场证明三星做对了，大屏手机不仅对平板造成了冲击，而且最关键的是，大屏才是更适合智能手机的形态。IDC 曾在 2013 年的中国手机市场追踪报告中指出，5 英寸以上智能手机的市场份额比例正在迅速上升，这一数据在 2012 年初只有不到 5%，而 2013 年底预计将达到 20%。

另一方面，4G 网络的兴起也催生了智能手机内容生态的繁荣，大量视频、手游 App 涌入用户手机里，抢占着用户时长。很明显，在更大的屏幕上才能获得更好的体验，消费者对大屏幕、大电池的需求不断增加，就连苹果都在 2014 年推出了 5.5 英寸的 iPhone 6 Plus，而那年 Galaxy Note 4 的屏幕尺寸已经增大至 5.7 英寸，大屏时代由此正式开启，这也成为超大杯手机的雏形。

Note 谢幕，Fold 上位

时间来到 2020 年，全面屏时代后，屏幕尺寸已经不能再作为区别手机定位的标准。与此同时，单纯的处理器升级也很难提起消费者的换机欲望，厂商必须打造更独特、更稀缺的卖点才能从一片机海中脱颖而出，于是重头戏落到了影像能力上，电影四摄、超感知镜头、百倍变焦、一亿像素层出不穷，而最适合搭载这些尖端技术的必然是「超大杯」手机。

三星的双旗舰策略在今年也发生了微妙变化，上半年发布的 S20 系列中多了一款超大杯 S20 Ultra，尽管它的屏幕尺寸只比 S20+ 大了 0.2 英寸，但电池容量升级至 5000 mAh，还独占 1 亿像素、100 倍变焦、1/1.33 英寸大底，起售价更是高达 9999 元。

相比之下，下半年的 Note 20 Ultra 反倒缩水了，如果你仔细对比过这两款超大杯的参数，就能发现 Note 20 Ultra 在相机规格、电池容量上都比不上 S20 Ultra，当然它 9599 元的的起售价也低于 S20 Ultra。另外 Note 20 系列的整体配备并不够好，基础款的 Note 20 居然只有 60Hz 屏幕，而且机身后壳材质降级为聚碳酸酯。这样的产品定义实在撑不起 Note 的身份，更不能算作超大杯了。

与此同时，三星从 2019 年开始押宝的折叠屏产品线开始大放异彩。经过一年的技术迭代后，今年的 Galaxy Z Fold2 5G 以及衍生机型 W21 5G 完全可以称之为目前成熟度最高的折叠屏手机，它们不仅拥有成熟且可用性高的折叠形态，在诸如做工用料、性能表现、屏幕刷新率、影像能力等方面也并没有与常规旗舰产品拉开太大差距，而另一款 Z Filp 5G 也获得了不少用户青睐，虽然它受限于「粉底盒」的造型，在硬件表现上可能不尽如人意，但也正因如此吸引了不少女性用户所喜爱。

除了产品层面，折叠屏手机对三星重塑高端品牌形象的帮助也很大，这可能是三星更在乎的。自 Note 7 事件后，三星中国一蹶不振，在大众心中的形象更是一落千丈，而近两年推出的折叠屏产品似乎挽回了不少印象分，此前 Z Filp 发售时在李佳琦直播间秒速售罄，今年还请了宁静、古力娜扎、蔡依林等大牌明星上手代言，得益于这些技术创新和出色的营销能力，三星的折叠屏手机有了比 Note 系列更好的市场反响和舆论表现。

所以我们不难看出，Note 系列已经无力面对产品定义的转变，是时候该走下神坛，为 Fold 等折叠屏手机让出机皇宝座了。不过在此之前还有一个问题，S Pen 怎么办？

S Pen 和折叠屏如何共处

S Pen 手写笔是 Note 系列的基因，尽管 Note 20 的产品力相较此前并不出色，但手写笔依然是它独有的差异化体验。那三星放弃 Note 系列后，S Pen 将何去何从呢？

目前已有爆料指出，明年的 S21 Ultra 将首次支持 S Pen 手写笔，但机身上并没有收纳孔，这很好理解，目前的 S20 Ultra 在硬件规格上相比 Note 系列已经是有过之而无不及，让它在下代产品上支持 S Pen 来打造差异化卖点也是合情合理的，但如果三星想把 S Pen 放进 Z Fold 3 折叠屏手机中该怎么做？

近期有韩国媒体曝光了一些 Galaxy Z Fold 3 的信息，称三星已经在开发第二代 UTG（Ultra Thin Glass）超薄玻璃与自己的盖板玻璃解决方案，以实现 S Pen 的支持。这也是 S Pen 应用于 Z Fold 3 的关键点，因为早期折叠屏手机的塑料屏幕会导致手写笔产生划痕，而 UTG 不仅厚度更小，抗折痕能力也更强。除此之外，三星也提交了 S Pen 的专利图纸，图纸显示 S Pen 可以收纳到折叠屏手机右侧，由此看来，Note 虽然落幕，但它的精髓 S Pen 还是保留了下来。

手机行业瞬息万变，能留在我们记忆中的产品并不多，三星 Note 就是一款值得我们留念的产品，它不仅是大屏手机和超大杯的开创者，也是智能手机发展史上的里程碑产品，尽管明年它可能与我们不再相见，但我更愿意把这形容为十代辉煌之后的「功成身退」。