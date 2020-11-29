啥拦截软件都挡不住，教你杜绝流氓软件弹窗

最近很多朋友都向笔者表示了想要购买新 MacBook 的想法，一方面是由于 M1 芯片性能非常强劲，另一方面也在于想要体验一下 macOS——Windows 系统上的流氓软件弹窗，实在了忍无可忍了！macOS 兼容了 iOS App 后，生活娱乐方面的应用得到了很大程度的补足，而且没有莫名其妙的弹窗，这足以让不少用户产生从 Windows 生态转向 macOS 生态的意向。

但客观来说，如果想要兼顾方方面面，macOS 上的软件生态依然是不能完全顶替 Windows 的。那么要如何解决 Windows 上的流氓弹窗，让 Windows 有一个更好的体验？很多朋友都会选择一些弹窗拦截工具，但这些工具也不是万能的。有时候出现一个弹窗，你甚至是不知道来自哪个软件！

今天，笔者就跟大家分享两个方法，来找到弹窗对应的软件，让乱弹窗的软件见鬼去吧！

Process Explorer

官方下载：https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer

这是一款微软自家的工具，它本身是由 Sysinternals 开发的，现在已经被微软收购。Process Explorer 本身是一个高级的任务管理器，他可以用来管理系统不同的进程，远比 Win10 自带的任务管理器更加直观。不过这里，我们着重用到它的弹窗检测功能。

Process Explorer 主界面，信息量非常丰富

Process Explorer 有一个检测窗口隶属什么进程的功能。在主界面中，有一个类似瞄准镜的图标，用鼠标拖动这个图标到某个窗口中，Process Explorer 自动就能分辨出这个窗口属于什么进程，这功能可谓非常实用了！如果你看到一个莫名其妙的弹窗，不知道是什么软件导致的，就可以用它来轻松揪出弹窗的幕后黑手，清理起来毫不费力。

瞬间知道窗口是什么进程发起的

Revo Uninstaller

官网地址：https://www.revouninstaller.com/

这是一个非常强力的卸载工具，它的主要功用，在于卸载电脑上某些顽固的软件。Revo Uninstaller 对付弹窗也非常有一套，它自带了一个 “猎人模式”，可以用来识别弹窗的归属，效果非常好。

Revo Uninstaller 的猎人模式

Revo Uninstaller 的猎人模式使用体验和 Process Explorer 是类似的。在进入到猎人模式后，就会弹出一个瞄准镜的小图标，将它拖动到某个窗口，Revo Uninstaller 就可以识别出这个窗口的对应软件，并且还能进行卸载、停止进程、停止自动启动、打开所在文件夹等操作。

猎人模式可以轻松检测窗口的所属进程、软件，帮你辨认出窗口来自哪里

和 Process Explorer 的检测窗口功能相比，Revo Uninstaller 的猎人模式不仅仅可以检测到窗口的对应进程，还可以直接处理相关软件，功能上要更强大一些。

总结

怎么样，有了这两个方法，找到弹窗对应的流氓软件，是不是方便多了？如果你想要找出电脑中会私自弹窗的流氓软件，不妨试试上文提到的工具吧，拒绝使用这些软件才是杜绝弹窗的根本方法！