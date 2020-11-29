Mad Catz 发布 M.O.J.O M1 游戏鼠标：采用独特镂空设计

IT之家 11 月 29 日消息 近日 Mad Catz 发布了 M.O.J.O M1 游戏鼠标，采用镂空设计，拥有 12000 DPI 的光学传感器，重量仅为 70 克。

M.O.J.O M1 电竞鼠标采用 PMW3360 光学传感器，确保高达 12K 的 DPI，以满足高度竞技游戏的需求。这款传感器可以手动调节 DPI，不需要额外的软件。

这款鼠标是第一款采用 Mad Catz 自家 DAKOTA 机械开关的鼠标，这些机械开关的开关响应时间仅为 2 毫秒，比目前额定的 6000 万次点击的开关快了 60%。

M.O.J.O M1 游戏鼠标还采用了轻量化设计，仅重 70 克，这种轻量化设计可以让玩家轻松快速地移动鼠标。鼠标上的三角形孔洞设计也帮助了轻量化，这一设计减少了相当多塑料的使用。

M.O.J.O M1 游戏鼠标独特的设计，让 RGB 灯效不仅可以在鼠标上，还可以在鼠标垫上轻松打造灯效。这种 RGB 灯光效果可以通过鼠标进行调节，不需要安装软件或驱动。

这种设计可以实现 RGB 灯光和轻量化设计，并且可以适应爪式和掌式两种主要的使用方式。从休闲游戏玩家到电子竞技游戏玩家，都以这两种风格为主。这样的设计让玩家可以轻松地进行长时间的游戏，同时也减少了手部、手腕甚至前臂的游戏伤害。

IT之家了解到，M.O.J.O M1 游戏鼠标很快就会开始发货，而供货情况据说会因地区而异。