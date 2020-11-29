英伟达非公版 GeForce RTX 3060 Ti 欧洲售价泄露

IT之家11月29日消息 英伟达将在下周正式发布其 RTX 3060 Ti 显卡。

该显卡自 11 月初以来就一直有各种爆料信息流出。据外媒 Videocardz 报道，随着发布的临近，部分零售商已经开始上架新款显卡，从立陶宛 Skytech 定价来看，该显卡的非公版最低价为 Inno3D Twin X2 OC 的 463 欧元，外媒预计公版定价为 399 欧元。

值得一提的是，之前也有爆料者表示英伟达 RTX 3060 Ti 公版定价为 399 美元。

IT之家了解到，GeForce RTX 3070 的价格是 499 欧元，而在美国则是 499 美元。这是 Founders Edition 的价格，而 Skytech 当前最便宜的 RTX 3070 型号售价为 741 欧元，售价远超正常价格，但就算这样还是缺货。因此从这一家零售商的销售情况来看非公版的价格远超公版价格是正常的（英伟达在欧洲停止售卖公版）。

从该零售价以及更高定位的RTX 3070定价来看， RTX 3060 Ti 显卡很可能不会超过 499 美元/欧元的定价，如果公版卡真的如外媒预测的 399 欧元/美元来看的话，国行定价大概率不会超过三千元。

RTX 3060 Ti 搭载了 4864 CUDA 核心，主频和加速频率分别是 1410 和 1665MHz，显存为 14Gbps 的 8GB GDDR6 显存，显存位宽 256bit。在 3DMARK Fire Strike 和 Time Spy 两个测试项目中，RTX 3060 Ti 均超过上一代的 RTX 2080 Super，与刚刚发布的 RTX 3070 的差距在 11%-13%。