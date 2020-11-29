美国人黑五在线消费达 90 亿美元，手机网购支出 36 亿

11 月 29 日消息，据外媒报道，通过追踪美国前 100 家最大零售商中 80 家的实时在线销售情况，在线购物研究公司 Adobe Analytics 统计显示，美国消费者在今年 “黑色星期五”当天的在线消费达到 90 亿美元，同比增长 21.6%。Adobe 最初预计销售额在 89 亿至 96 亿美元之间。

这个数字使今年黑色星期五成为美国历史上第二大在线消费日，仅次于 2019 年 “网络星期一”的 94 亿美元。尽管增长并不像有些人想象的那样疯狂，但对当前环境来说仍是不小的提振。由于新冠肺炎疫情爆发，今年前往实体店购物的人群数量明显减少。

Adobe 分析师表示，晚上是网购的重头戏，因为人们可能会在白天外出。然而，并不是所有人都同意这种说法。Shopify 分析了 100 多万使用其电子商务平台的商家活动，数据显示，其平台上的购物高峰期实际上是东部时间上午 9 点，当时每分钟的销售额多达 300 万美元，美国购物者平均消费 95.6 美元。而 Adobe 指出，它跟踪的所有网站 (年销售额至少 10 亿美元)在黑色星期五每分钟的支出为 630 万美元。

无论是哪种情况，智能手机仍然是销售的主要推动力。智能手机在在线销售中所占比重继续上升，达到 36 亿美元，同比增长了 25.3%。Adobe 表示，40% 的销售在手机上完成，比 2019 年高出 7%。规模较小的零售商似乎正在吸引更多的移动购物者：Shopify 表示，其约 70% 的销售是通过智能手机完成的。而 “替代快递”模式也在继续增长，店内和路边提货增加了 52%。

即将到来的网络星期一可能会继续成为最大的交易日。Adobe 预测，消费者今年的在线开支将在 112 亿至 130 亿美元之间，同比增长 19% 至 38%。

也许是因为人们更多转向网购，以及对销售下滑的担忧，“假日季”被延长了，现在也更早展开。Adobe 表示，针对消费者的调查发现，41% 的人表示，由于零售商更早提供折扣优惠，促使他们今年将比往年更早开始购物。此外，亚马逊的 Prime Day 促销活动被推迟到今年 10 月开始，许多人认为这是个抢占假日购物先机的举措。

Adobe Digital Insights 的主管泰勒 · 施莱纳 (Taylor Schreiner)说：“随着消费者蜂拥在网上购买节日礼物和必需品，黑色星期五即将创下历史新高。同时，值得注意的是，今年我们不仅在感恩节周末这样的主要购物日看到了强劲的在线销售势头，而且在整个假日季节都看到了类似趋势，因为消费者将他们的购物分散到了几个星期，以应对零售商持续的大幅折扣促销。”