北京市消协：7 成以上用户携号转网遇困难和阻碍

IT之家11月29日消息 北京市消协日前发布 “携号转网”服务和 5G 认知调查报告，调查结果显示，办理过 “携号转网”的受访者中，有 70.39% 表示在办理 “携号转网”过程中会遇到一定困难及阻碍，如部分消费者因原套餐合约未到期、涉及违约金等原因，只好放弃 “携号转网”。

调查结果显示，36 个样本体验得出三大运营商的综合评价上，办理转出服务的综合得分排名由高到低依次为 : 中国联通 93.49 分，中国移动 92.89 分，中国电信 89.86 分 ; 办理转入服务的综合得分排名由高到低依次为 : 中国移动 93.52 分，中国电信 93.18 分，中国联通 89.14 分。

据了解，北京市消费者协会委托北京中治平安商务服务有限公司开展了北京市 “携号转网”服务和 5G 认知调查。在 5 月 31 日至 6 月 28 日期间，通过线下街头拦访和线上问卷调查，共计回收有效问卷 4344 份线下 1754 份，线上 2590 份）；通过程序设计，对 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日期间舆情信息进行获取，共获取舆情信息 3519 条。还通过体验调查，将北京市 16 个区划分为城六区、近郊区和远郊区三个区域，安排 “携号转网”体验 36 次，其中，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商各体验 12 次，对各运营商在人员服务、办理条件、办理流程、办理结果等方面的表现进行评分。

调查显示，84.91% 的受访者了解或者听说过 “携号转网”业务，只有 15.09% 的受访者表示不知道。办理过 “携号转网”的受访者中，有 51.71% 表示由于原运营商信号和网速欠佳，其次有 36.99% 表示由于转网后套餐资费和套餐内容更实惠，仅有 11.3% 的受访者表示由于运营商服务较差或其他原因而转网。三大运营商均规定办理 “携号转网”必须到自营营业厅才可办理，新购买的号码需要走完业务生效流程才可办理转网。

据IT之家了解，去年 12 月，工信部出台的《携号转网服务管理规定》正式施行，规定明确，电信业务经营者应当为用户提供便捷的携号转网服务，不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。