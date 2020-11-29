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财政部下发首批 2021 年节能与新能源汽车补贴：近 376 亿元

2020/11/29 10:02:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 29 日消息 11 月 20 日，财政部发布的《关于提前下达 2021 年节能减排补助资金预算 (第一批)的通知》表示，财政部提前下达省 (区、市)2021 年节能减排补助资金，用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金、2016-2018 年度新能源汽车推广应用补助资金清算。2021 年共安排新能源汽车补贴 375.8529 亿元

据悉，其中新能源公交车运营补助 156.89 亿元，占比 41.74%；2016-2018 年新能源汽车推广应用补贴 218.96 亿元，包含 2016 年新能源汽车推广应用补贴 11.62 亿元，2017 年新能源汽车推广应用补贴 63.63 亿元，2018 年新能源汽车推广应用补贴 143.72 亿元。

据IT之家了解，2020 年财政部下达的各省市区的 2015-2018 年度新能源汽车补贴预拨 112.5766 亿元，其中包含符合要求的高效电机产品推广和新能源汽车产品推广，而此次 2021 年新能源汽车补贴目标为符合要求的节能与新能源公交车运营和新能源汽车产品推广，2021 年补贴总额相当于 2020 年补贴总额的 3.34 倍。

详细情况如下表：

财政部下发2021年首批节能与新能源汽车补贴：共计近376亿元

财政部下发2021年首批节能与新能源汽车补贴：共计近376亿元

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关键词：新能源汽车电动汽车

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