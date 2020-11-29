赵明：做自己荣耀的骑士，勇敢追逐梦想的红日

IT之家11月29日消息 2020 年 11 月 17 日，业界传的沸沸扬扬的荣耀收购一事终尘埃落定，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。此后，荣耀总裁赵明职务有所变更，也有媒体透露他将担任荣耀终端有限公司 CEO，随后新浪微博认证变更也证实了这一消息。

在这几天里，赵明虽处于舆论浪潮之中，但一直未对此事发表任何评论。直到今日他回应了 @手机中国 的一篇文章，表示 “‘做自己荣耀的骑士，勇敢追逐梦想的红日’，感谢一路支持。我们会一如既往为大家带来更好的产品和服务。”

从某种意义上来说，赵明终于对新荣耀表态，阐明自己将为大家带来更好的产品和服务的态度。至于 “做自己荣耀的骑士，勇敢追逐梦想的红日”这句歌词，则更像是为自己和新荣耀今后的路奠定方向。当然，这句话并非他本人原创，但这并不影响他的态度。

值得一提的是，任正非此前也曾表态，荣耀和华为 “离婚”后不要藕断丝连，鼓励新荣耀拥抱全球化，做华为最强的竞争对手。

本月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

而随后，华为官方也正式发表声明：在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

IT之家了解到，深圳市智信新信息技术有限公司成立于 2020 年 9 月 27 日，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，其中大股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司则由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股。